Названа профессия, на которую дольше всего необходимо учиться в России

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Хирург считается профессией, на которую в России необходимо дольше всего учиться, длительность учебы может занимать 10–12 лет, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.

День хирурга в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

"Хирурги — и особенно нейрохирурги и кардиохирурги — самые долго обучаемые специалисты… В сумме путь подготовки нейрохирурга или кардиохирурга может занимать 10–12 лет только формального образования, а фактически они учатся столько, сколько работают", - рассказала Подольская

Она добавила, сначала студенту необходимо пройти программу специалитета сроком 6 лет. После этого — клиническая ординатура по хирургии, которая занимает 2 года. Далее следует узкая специализация: нейрохирургия, кардиохирургия, онкохирургия или другие направления, что занимает дополнительно 2–3 года.

"Во многих случаях врачи продолжают обучение в аспирантуре — еще 3–5 лет, плюс обязательное регулярное подтверждение квалификации на протяжении всей карьеры", - отметила эксперт РАНХиГС.