Названа профессия, на которую дольше всего необходимо учиться в России
Хирург считается профессией, на которую в России необходимо дольше всего учиться, длительность учебы может занимать 10–12 лет, сообщила РИА Новости эксперт... РИА Новости, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Хирург считается профессией, на которую в России необходимо дольше всего учиться, длительность учебы может занимать 10–12 лет, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
День хирурга в России
отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
"Хирурги — и особенно нейрохирурги и кардиохирурги — самые долго обучаемые специалисты… В сумме путь подготовки нейрохирурга или кардиохирурга может занимать 10–12 лет только формального образования, а фактически они учатся столько, сколько работают", - рассказала Подольская
Она добавила, сначала студенту необходимо пройти программу специалитета сроком 6 лет. После этого — клиническая ординатура по хирургии, которая занимает 2 года. Далее следует узкая специализация: нейрохирургия, кардиохирургия, онкохирургия или другие направления, что занимает дополнительно 2–3 года.
"Во многих случаях врачи продолжают обучение в аспирантуре — еще 3–5 лет, плюс обязательное регулярное подтверждение квалификации на протяжении всей карьеры", - отметила эксперт РАНХиГС.
По словам Подольской, такой долгий срок и процесс обучения связан с тем, что хирургия требует одновременно глубоких знаний фундаментальных наук, развитого клинического мышления и отточенных мануальных навыков.