Названа профессия, на которую дольше всего необходимо учиться в России - РИА Новости, 30.11.2025
05:35 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/professiya-2058681751.html
Названа профессия, на которую дольше всего необходимо учиться в России
Названа профессия, на которую дольше всего необходимо учиться в России - РИА Новости, 30.11.2025
Названа профессия, на которую дольше всего необходимо учиться в России
Хирург считается профессией, на которую в России необходимо дольше всего учиться, длительность учебы может занимать 10–12 лет, сообщила РИА Новости эксперт... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T05:35:00+03:00
2025-11-30T05:35:00+03:00
общество
россия
татьяна подольская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108010/59/1080105999_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_c2e766418e12dda6181359034a44df17.jpg
https://ria.ru/20251111/mediki-2054185545.html
https://ria.ru/20250917/murashko-2042545085.html
россия
общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Названа профессия, на которую дольше всего необходимо учиться в России

Сотрудник РАНХиГС Подольская: учеба на хирурга может занять до 12 лет

Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Хирурги проводят операцию. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Хирург считается профессией, на которую в России необходимо дольше всего учиться, длительность учебы может занимать 10–12 лет, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
День хирурга в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре
11 ноября, 14:09
"Хирурги — и особенно нейрохирурги и кардиохирурги — самые долго обучаемые специалисты… В сумме путь подготовки нейрохирурга или кардиохирурга может занимать 10–12 лет только формального образования, а фактически они учатся столько, сколько работают", - рассказала Подольская.
Она добавила, сначала студенту необходимо пройти программу специалитета сроком 6 лет. После этого — клиническая ординатура по хирургии, которая занимает 2 года. Далее следует узкая специализация: нейрохирургия, кардиохирургия, онкохирургия или другие направления, что занимает дополнительно 2–3 года.
"Во многих случаях врачи продолжают обучение в аспирантуре — еще 3–5 лет, плюс обязательное регулярное подтверждение квалификации на протяжении всей карьеры", - отметила эксперт РАНХиГС.
По словам Подольской, такой долгий срок и процесс обучения связан с тем, что хирургия требует одновременно глубоких знаний фундаментальных наук, развитого клинического мышления и отточенных мануальных навыков.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы
17 сентября, 17:51
 
ОбществоРоссияТатьяна Подольская
 
 
