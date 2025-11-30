В Приднестровье пройдут выборы депутатов всех уровней

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье в единый день голосования пройдут выборы депутатов всех уровней.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии ПМР Станислав Касап заявил о готовности к проведению единого дня голосования. По его словам, все 246 избирательных участков обеспечены всем необходимым, чтобы провести выборы в соответствии с законом. В списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев.