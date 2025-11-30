Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье пройдут выборы депутатов всех уровней - РИА Новости, 30.11.2025
00:26 30.11.2025
В Приднестровье пройдут выборы депутатов всех уровней
В Приднестровье пройдут выборы депутатов всех уровней
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье в единый день голосования пройдут выборы депутатов всех уровней. РИА Новости, 30.11.2025
2025
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье в единый день голосования пройдут выборы депутатов всех уровней.
Приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.
Накануне глава Центральной избирательной комиссии ПМР Станислав Касап заявил о готовности к проведению единого дня голосования. По его словам, все 246 избирательных участков обеспечены всем необходимым, чтобы провести выборы в соответствии с законом. В списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев.
Власти Молдавии делают вид, что не замечают выборы в Приднестровье и сделали все, чтобы не допустить международных наблюдателей.
Более того, по данным министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровья, спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
В то же время глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал приднестровцев прийти на избирательные участки и проголосовать на выборах депутатов всех уровней. "Нельзя поддаваться на провокации. Надо прийти и сделать выбор. Я не буду призывать голосовать за кого-то. Это второстепенно. Кого люди выберут, тот и достоин. Самое главное – прийти и сделать свой выбор", - сказал Красносельский.
Предварительные итоги выборы будут известны в понедельник.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Заголовок открываемого материала