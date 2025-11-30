Вильфанд предупредил о резких изменениях погоды в городах Сибири

Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска. Архивное фото

Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резкие изменения погоды ждут ряд регионов Сибирского федерального округа на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В разговоре с РИА Новости Вильфанд рассказал о предстоящих "колоссальных изменениях" погоды на юге Сибири. По его словам, еще в середине этой недели в Новосибирске Красноярске наблюдалась очень холодная погода.

"Температура повысится, и вместо 30-35-градусных морозов будет оттепельная погода. Вот это действительно резкие изменения, я всегда на этом акцент делаю", - пояснил он.

Так, если в воскресенье на юге Красноярского края ожидается минус 28-35 градусов ночью и минус 22-25 градусов днем, то уже в понедельник потеплеет. "Понедельник - ночные температуры 25-30 градусов, а днем уже около минус 15 градусов. И дальше повышение температуры. Ночью минус 15-20, дневные – минус 2-5 градусов. А уже начиная со среды и четверга ночные температуры – минус 4-6, дневные температуры – 0 - плюс 3. И такая же погода и в четверг на следующей неделе, и в пятницу", - рассказал Вильфанд.

Томской области , по словам Вильфанда, в воскресенье сохранятся морозы до минус 35 градусов. "А затем в понедельник уже дневные температуры минус 4, а в последующем до конца рабочих дней следующей недели ночные температуры минус 2, минус 5 градусов. Днем около 0", - рассказал он.

Вильфанд добавил, что из-за резких изменений погоды на юге Сибири сложатся условия для гололедицы, ожидается налипание льда на провода и деревья.