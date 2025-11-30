Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил о резких изменениях погоды в городах Сибири - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/pogoda-2058684677.html
Вильфанд предупредил о резких изменениях погоды в городах Сибири
Вильфанд предупредил о резких изменениях погоды в городах Сибири - РИА Новости, 30.11.2025
Вильфанд предупредил о резких изменениях погоды в городах Сибири
Резкие изменения погоды ждут ряд регионов Сибирского федерального округа на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T06:30:00+03:00
2025-11-30T06:30:00+03:00
общество
россия
новосибирск
красноярск
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846865873_0:430:2875:2047_1920x0_80_0_0_2d5c0854441f17732a57ccf7a78dfd81.jpg
https://ria.ru/20251129/pogoda-2058588319.html
https://ria.ru/20251129/moskva-2058604448.html
россия
новосибирск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846865873_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_421e9fa866b1d641a90d84bf561ae5ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новосибирск, красноярск, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Новосибирск, Красноярск, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил о резких изменениях погоды в городах Сибири

Вильфанд: на следующей неделе в Сибири ожидается оттепель

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резкие изменения погоды ждут ряд регионов Сибирского федерального округа на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В разговоре с РИА Новости Вильфанд рассказал о предстоящих "колоссальных изменениях" погоды на юге Сибири. По его словам, еще в середине этой недели в Новосибирске и Красноярске наблюдалась очень холодная погода.
Прохожие на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря
Вчера, 12:03
"Температура повысится, и вместо 30-35-градусных морозов будет оттепельная погода. Вот это действительно резкие изменения, я всегда на этом акцент делаю", - пояснил он.
Так, если в воскресенье на юге Красноярского края ожидается минус 28-35 градусов ночью и минус 22-25 градусов днем, то уже в понедельник потеплеет. "Понедельник - ночные температуры 25-30 градусов, а днем уже около минус 15 градусов. И дальше повышение температуры. Ночью минус 15-20, дневные – минус 2-5 градусов. А уже начиная со среды и четверга ночные температуры – минус 4-6, дневные температуры – 0 - плюс 3. И такая же погода и в четверг на следующей неделе, и в пятницу", - рассказал Вильфанд.
В Томской области, по словам Вильфанда, в воскресенье сохранятся морозы до минус 35 градусов. "А затем в понедельник уже дневные температуры минус 4, а в последующем до конца рабочих дней следующей недели ночные температуры минус 2, минус 5 градусов. Днем около 0", - рассказал он.
Вильфанд добавил, что из-за резких изменений погоды на юге Сибири сложатся условия для гололедицы, ожидается налипание льда на провода и деревья.
"Прохождение фронтальных разделов, которые приводят к изменениям погоды. Усиление ветра, метель, наложение мокрого снега на провода и ветви деревьев. Там действительно сильные негативные условия для погоды", - заключил он.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода
Вчера, 14:07
 
ОбществоРоссияНовосибирскКрасноярскРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала