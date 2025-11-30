Песков раскрыл, как коррупция на Украине влияет на мирный процесс

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала нельзя, в Европе и США на этом фоне сейчас больше вопросов, чем ответов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что сейчас в целом и в Европе, и в Америке вопросов больше, чем ответов в связи с тем беспрецедентным политическим кризисом, который разразился сейчас в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что будет дальше с киевским режимом.

Кроме того, Пескова спросили, является ли сигналом с Запада то, что антикоррупционное бюро, занимающееся расследованием на Украине, курируется западными странами.