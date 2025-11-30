https://ria.ru/20251130/peskov-2058734115.html
Песков раскрыл, как коррупция на Украине влияет на мирный процесс
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала нельзя, в Европе и США на этом фоне сейчас больше вопросов, чем ответов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я думаю, что сейчас в целом и в Европе, и в Америке вопросов больше, чем ответов в связи с тем беспрецедентным политическим кризисом, который разразился сейчас в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что будет дальше с киевским режимом.
Кроме того, Пескова спросили, является ли сигналом с Запада то, что антикоррупционное бюро, занимающееся расследованием на Украине, курируется западными странами.
"Это, наверное, удел политологов гадать, что это – сигналы или не сигналы. Но то, что что-то происходит, это очевидно", - ответил Песков.