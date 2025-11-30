Рейтинг@Mail.ru
Песков раскрыл, как коррупция на Украине влияет на мирный процесс
14:44 30.11.2025 (обновлено: 15:04 30.11.2025)
Песков раскрыл, как коррупция на Украине влияет на мирный процесс
в мире, европа, украина, киев, павел зарубин, дмитрий песков, дело миндича
В мире, Европа, Украина, Киев, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Дело Миндича
Песков раскрыл, как коррупция на Украине влияет на мирный процесс

© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала нельзя, в Европе и США на этом фоне сейчас больше вопросов, чем ответов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я думаю, что сейчас в целом и в Европе, и в Америке вопросов больше, чем ответов в связи с тем беспрецедентным политическим кризисом, который разразился сейчас в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что будет дальше с киевским режимом.
Кроме того, Пескова спросили, является ли сигналом с Запада то, что антикоррупционное бюро, занимающееся расследованием на Украине, курируется западными странами.
"Это, наверное, удел политологов гадать, что это – сигналы или не сигналы. Но то, что что-то происходит, это очевидно", - ответил Песков.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Ермак был вне себя, уходя в отставку, сообщает Economist
29 ноября, 22:17
 
