https://ria.ru/20251130/pekletsova-2058713841.html
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T11:40:00+03:00
2025-11-30T11:40:00+03:00
2025-11-30T11:40:00+03:00
лыжные гонки
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_0:43:3069:1769_1920x0_80_0_0_b012bd05791a5a482ada91f3068c6082.jpg
/20251130/bolshunov-2058706074.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_35c1d35b8339ee82a7d64089a8ced868.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжница Пеклецова выиграла "разделку" классическим стилем на этапе Кубка России
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Кировске.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 54,9 секунды. Второй стала Елизавета Маслакова (+44,1 секунды), тройку лидеров замкнула Лидия Горбунова (+50,7).
Соревнования в Кировске завершатся в воскресенье мужской гонкой классическим стилем на 15 км.