Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
30.11.2025
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
лыжные гонки
спорт
Новости
ru-RU
спорт
Лыжные гонки, Спорт
Лыжница Пеклецова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Российская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Кировске.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 54,9 секунды. Второй стала Елизавета Маслакова (+44,1 секунды), тройку лидеров замкнула Лидия Горбунова (+50,7).
Соревнования в Кировске завершатся в воскресенье мужской гонкой классическим стилем на 15 км.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
