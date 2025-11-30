Рейтинг@Mail.ru
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
00:31 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/pavlyuchenkova-2058669203.html
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о помолвке в социальной сети Instagram*. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T00:31:00+03:00
2025-11-30T00:31:00+03:00
теннис
спорт
россия
дания
токио
женская теннисная ассоциация (wta)
анастасия павлюченкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111939/51/1119395139_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_bdfac2f516f64c797384ec513e199fe7.jpg
/20250915/pavlyuchenkova-2042106489.html
россия
дания
токио
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111939/51/1119395139_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_7cd9594f635cb8ae3a9ada1683e109c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, дания, токио, женская теннисная ассоциация (wta), анастасия павлюченкова
Теннис, Спорт, Россия, Дания, Токио, Женская теннисная ассоциация (WTA), Анастасия Павлюченкова
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке

Анастасия Павлюченкова опубликовала фото со своим женихом и помолвочным кольцом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о помолвке в социальной сети Instagram*.
Павлюченкова опубликовала в соцсети фото со своим женихом и помолвочным кольцом. Ее поздравили многие коллеги, а также Женская теннисная ассоциация (WTA).
По данным СМИ, об избраннике теннисистки известно лишь, что его зовут Матиас и он родом из Дании.
Павлюченковой 34 года, в текущем сезоне россиянке не удалось выиграть трофеев. Она завершила год на 47-й позиции в рейтинге WTA. Всего в ее активе 12 титулов. На Олимпиаде в Токио она выиграла золото в миксте с Андреем Рублевым.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона и назвала причину
15 сентября, 20:28
 
ТеннисСпортРоссияДанияТокиоЖенская теннисная ассоциация (WTA)Анастасия Павлюченкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Амур
    Сочи
    1
    1
  • Хоккей
    3-й период
    Адмирал
    Динамо Минск
    0
    1
  • Футбол
    30.11 14:00
    Краснодар
    Крылья Советов
  • Футбол
    30.11 16:30
    Ахмат
    Динамо Москва
  • Футбол
    30.11 16:30
    Ростов
    Локомотив
  • Футбол
    30.11 17:05
    Вест Хэм
    Ливерпуль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала