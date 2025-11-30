https://ria.ru/20251130/pavlyuchenkova-2058669203.html
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о помолвке в социальной сети Instagram*. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке
Анастасия Павлюченкова опубликовала фото со своим женихом и помолвочным кольцом