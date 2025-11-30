Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа понимает позицию России по Украине - РИА Новости, 30.11.2025
01:32 30.11.2025
Экс-советник Трампа понимает позицию России по Украине
Экс-советник Трампа понимает позицию России по Украине - РИА Новости, 30.11.2025
Экс-советник Трампа понимает позицию России по Украине
Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что понимает позицию России в отношении Украины, сравнив ее с тем, что... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
сша
россия
украина
2025
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Экс-советник Трампа понимает позицию России по Украине

Экс-советник Трампа Пападопулос понимает позицию России по Украине

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что понимает позицию России в отношении Украины, сравнив ее с тем, что США никогда не поддержали бы вооруженные мексиканские группировки, если бы те захотели отвоевать части Калифорнии, Техаса или Аризоны, некогда принадлежавшие Мексике.
"Я понимаю позицию России, потому что, будучи американцем, который занимается политикой уже почти 15 лет, США никогда не поддержали бы вооруженную террористическую или националистическую мексиканскую группировку, которая захотела бы захватить части Техаса, Калифорнии или Аризоны, которые прежде были Мексикой. Не поддержали бы в этом и канадцев, потому что они тоже проигрывали войны в прошлом. Они просто хотят нормального соседа", - сказал Пападопулос.
Он отметил, что один из уроков, которые он извлек из поездок на Украину еще до начала конфликта, - в стране очень много националистически настроенных и поддерживающих нацизм политиков, которые хотели отделить Украину от какой-либо совместной истории с Россией.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Рябков сравнил США и Европу в части отношения к ситуации вокруг Украины
Вчера, 15:56
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала