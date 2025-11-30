Экс-советник Трампа понимает позицию России по Украине

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что понимает позицию России в отношении Украины, сравнив ее с тем, что США никогда не поддержали бы вооруженные мексиканские группировки, если бы те захотели отвоевать части Калифорнии, Техаса или Аризоны, некогда принадлежавшие Мексике.