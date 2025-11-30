Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ возведут жилой квартал и МФК - РИА Новости, 30.11.2025
13:56 30.11.2025
Овчинский: в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ возведут жилой квартал и МФК
Овчинский: в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ возведут жилой квартал и МФК - РИА Новости, 30.11.2025
Овчинский: в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ возведут жилой квартал и МФК
В южной части Москвы в районе Нагатино-Садовники проведут редевелопмент участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр... РИА Новости, 30.11.2025
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ возведут жилой квартал и МФК

Овчинский: на юге Москвы в рамках КРТ возведут жилой квартал и МФК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В южной части Москвы в районе Нагатино-Садовники проведут редевелопмент участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Очередной проект комплексного развития территории на юге Москвы предусматривает реорганизацию участка площадью 9,43 гектара. В течение семи лет здесь возведут свыше 248 тысяч квадратных метров недвижимости. Большую часть застройки отведут под жилые дома. Площадь квартир в них составит 136,5 тысячи квадратных метров, из которых 73,3 тысячи “квадратов” выделят для реализации программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, в этом квартале появится многофункциональный комплекс, сообщил министр. Внутри будут работать детская школа искусств и торгово-бытовые объекты, а также будет обустроена парковка на 295 автомобилей. По итогам проекта появится около 680 рабочих мест.
В сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики также отмечается, что реорганизуемый участок находится на улице Речников, рядом с Москвой-рекой. Поблизости расположены школы, детские сады, колледжи, поликлиники, спортплощадки, магазины. А еще рядом есть причал, где останавливается речной транспорт, следующий по маршруту №2 "Нагатинский Затон", а также одноименная станция БКЛ.
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
Владислав Овчинский
 
 
