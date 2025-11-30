https://ria.ru/20251130/ovchinskiy-2058727904.html
Овчинский: в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ возведут жилой квартал и МФК
москва
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В южной части Москвы в районе Нагатино-Садовники проведут редевелопмент участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Очередной проект комплексного развития территории на юге Москвы предусматривает реорганизацию участка площадью 9,43 гектара. В течение семи лет здесь возведут свыше 248 тысяч квадратных метров недвижимости. Большую часть застройки отведут под жилые дома. Площадь квартир в них составит 136,5 тысячи квадратных метров, из которых 73,3 тысячи “квадратов” выделят для реализации программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, в этом квартале появится многофункциональный комплекс, сообщил министр. Внутри будут работать детская школа искусств и торгово-бытовые объекты, а также будет обустроена парковка на 295 автомобилей. По итогам проекта появится около 680 рабочих мест.
В сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики также отмечается, что реорганизуемый участок находится на улице Речников, рядом с Москвой-рекой. Поблизости расположены школы, детские сады, колледжи, поликлиники, спортплощадки, магазины. А еще рядом есть причал, где останавливается речной транспорт, следующий по маршруту №2 "Нагатинский Затон", а также одноименная станция БКЛ.