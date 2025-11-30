Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на Проспекте Вернадского построили 10 домов по реновации - РИА Новости, 30.11.2025
13:52 30.11.2025
Овчинский: на Проспекте Вернадского построили 10 домов по реновации
Овчинский: на Проспекте Вернадского построили 10 домов по реновации - РИА Новости, 30.11.2025
Овчинский: на Проспекте Вернадского построили 10 домов по реновации
В западной части Москвы в районе Проспект Вернадского за все время действия программы реновации было построено 10 жилых домов, рассказал министр правительства... РИА Новости, 30.11.2025
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на Проспекте Вернадского построили 10 домов по реновации

Овчинский: с 2017 года на Проспекте Вернадского построили 10 домов по реновации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В западной части Москвы в районе Проспект Вернадского за все время действия программы реновации было построено 10 жилых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Проспект Вернадского по программе реновации построили 10 жилых комплексов, рассчитанных на 2,5 тысячи квартир. Шесть новостроек возвели на улице Проспект Вернадского. Еще по одному дому возведено на улице Воейкова, Ленинском проспекте, улице Лобачевского и улице Михаила Певцова", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, общая жилая площадь составила около 140 тысяч "квадратов". Причем 10 квартир в новых домах обустроены для маломобильных граждан, добавил он.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
Владислав Овчинский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
