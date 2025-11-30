Овчинский: на Проспекте Вернадского построили 10 домов по реновации

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В западной части Москвы в районе Проспект Вернадского за все время действия программы реновации было построено 10 жилых домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В районе Проспект Вернадского по программе реновации построили 10 жилых комплексов, рассчитанных на 2,5 тысячи квартир. Шесть новостроек возвели на улице Проспект Вернадского. Еще по одному дому возведено на улице Воейкова, Ленинском проспекте, улице Лобачевского и улице Михаила Певцова", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Как уточнил министр, общая жилая площадь составила около 140 тысяч "квадратов". Причем 10 квартир в новых домах обустроены для маломобильных граждан, добавил он.