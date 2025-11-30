Рейтинг@Mail.ru
18:19 30.11.2025
Главы стран ОПЕК+ встретятся в июне 2026 года
Главы стран ОПЕК+ встретятся в июне 2026 года
2025
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике альянса по итогам заседания в воскресенье.
"Провести 41-ю встречу министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Проект Хартии ОПЕК+ представят на июньской встрече
Проект Хартии ОПЕК+ представят на июньской встрече
