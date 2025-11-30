https://ria.ru/20251130/opek-2058770165.html
Главы стран ОПЕК+ встретятся в июне 2026 года
Главы стран ОПЕК+ встретятся в июне 2026 года - РИА Новости, 30.11.2025
Главы стран ОПЕК+ встретятся в июне 2026 года
Следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике альянса по итогам заседания в воскресенье. РИА Новости, 30.11.2025
Главы стран ОПЕК+ встретятся в июне 2026 года
Следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года