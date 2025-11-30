В Москве на Поклонной горе установили огромный новогодний шар

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем работы по украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам. Установили на Поклонной горе одну из самых высоких объемно-декоративных конструкций - новогодний шар. Вначале специалисты АО "ОЭК" отдельно смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, затем с помощью монтажного крана соединили шар и скрепили его металлическими тросами. В настоящее время монтируем электротехническое оборудование для светового шоу с музыкальным сопровождением", - рассказал Бирюков журналистам.
Заммэра пояснил, что елочный шар имеет впечатляющие размеры: его высота достигает 20 метров, диаметр - 17 метров, вес составляет порядка 35 тонн. Новогодняя конструкция состоит из 176 тысяч светодиодов.
"Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
