Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового новогоднего ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

ГУМ-каток открылся в юбилейный 20-й раз в воскресенье. Каток на Красной площади будет открыт для всех посетителей с 1 декабря, он продолжит работу до 1 марта 2026 года.

« "В этом году мы представим любителям фигурного катания и наших новогодних сказок самую волшебную сказку о любви и чуде "Золушка". Эта сказка о том, что все в этой жизни может случиться. Главное - верить в добро, чудеса и следовать своим принципам", - рассказала Навка журналистам.

По словам Навки, всем известная сказка заиграет новыми красками - по-современному.

"Это современная музыка, модные костюмы, невероятно красивый 3D-мэппинг на льду и на экране", - добавила фигуристка.

Кроме того, Навка поделилась, что создание такого шоу по срокам сопоставимо с вынашиванием ребенка.

« "Это очень долгая, кропотливая работа. Мы занимались им приблизительно девять месяцев. Осталось чуть меньше месяца до рождения "ребенка", - отметила она.