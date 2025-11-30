https://ria.ru/20251130/navka-2058800160.html
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового новогоднего ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в воскресенье, передает... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка
Навка представила фрагмент нового ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового новогоднего ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
ГУМ-каток открылся в юбилейный 20-й раз в воскресенье. Каток на Красной площади будет открыт для всех посетителей с 1 декабря, он продолжит работу до 1 марта 2026 года.
«
"В этом году мы представим любителям фигурного катания и наших новогодних сказок самую волшебную сказку о любви и чуде "Золушка". Эта сказка о том, что все в этой жизни может случиться. Главное - верить в добро, чудеса и следовать своим принципам", - рассказала Навка
журналистам.
Фигуристы представили отрывок из нового шоу "Золушка" - встречу Золушки и Принца, роли которых исполнили многократные чемпионы России
, Европы
и мира, олимпийские чемпионы Виктория Синицина
, Никита Кацалапов
. Роль Феи-крестной сыграет сама Татьяна Навка, Мачехи - Маргарита Дробязко
, а Короля - Повилас Ванагас
.
По словам Навки, всем известная сказка заиграет новыми красками - по-современному.
"Это современная музыка, модные костюмы, невероятно красивый 3D-мэппинг на льду и на экране", - добавила фигуристка.
Кроме того, Навка поделилась, что создание такого шоу по срокам сопоставимо с вынашиванием ребенка.
«
"Это очень долгая, кропотливая работа. Мы занимались им приблизительно девять месяцев. Осталось чуть меньше месяца до рождения "ребенка", - отметила она.
Премьера шоу состоится 19 декабря на площадке "Мегаспорт
", показы продлятся по 8 января.