Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка
Фигурное катание
Фигурное катание
 
22:57 30.11.2025 (обновлено: 23:04 30.11.2025)
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового новогоднего ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в воскресенье, передает... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Навка представила фрагмент шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка

Навка представила фрагмент нового ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие ГУМ-катка на Красной площади, Фигуристка Татьяна Навка
Открытие ГУМ-катка на Красной площади, Фигуристка Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Открытие ГУМ-катка на Красной площади, Фигуристка Татьяна Навка
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового новогоднего ледового шоу "Золушка" на открытии ГУМ-катка в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
ГУМ-каток открылся в юбилейный 20-й раз в воскресенье. Каток на Красной площади будет открыт для всех посетителей с 1 декабря, он продолжит работу до 1 марта 2026 года.
«
"В этом году мы представим любителям фигурного катания и наших новогодних сказок самую волшебную сказку о любви и чуде "Золушка". Эта сказка о том, что все в этой жизни может случиться. Главное - верить в добро, чудеса и следовать своим принципам", - рассказала Навка журналистам.
Фигуристы представили отрывок из нового шоу "Золушка" - встречу Золушки и Принца, роли которых исполнили многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Виктория Синицина, Никита Кацалапов. Роль Феи-крестной сыграет сама Татьяна Навка, Мачехи - Маргарита Дробязко, а Короля - Повилас Ванагас.
По словам Навки, всем известная сказка заиграет новыми красками - по-современному.
"Это современная музыка, модные костюмы, невероятно красивый 3D-мэппинг на льду и на экране", - добавила фигуристка.
Кроме того, Навка поделилась, что создание такого шоу по срокам сопоставимо с вынашиванием ребенка.
«
"Это очень долгая, кропотливая работа. Мы занимались им приблизительно девять месяцев. Осталось чуть меньше месяца до рождения "ребенка", - отметила она.
Премьера шоу состоится 19 декабря на площадке "Мегаспорт", показы продлятся по 8 января.
Фигурное катание
 
