Москвичам рассказали о погоде в декабре

«

"Ноябрь в Москве на 4,3 градуса превысил норму климата, и по теплу занимает вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступая только 2013 году (плюс 3,9 против плюс 4). Выпало 74 миллиметра осадков, или 143% от нормы месяца", - рассказал Тишковец.