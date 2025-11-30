Москвичам рассказали о погоде в декабре

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Грядущий декабрь в Москве будет очень теплым со среднемесячной температурой воздуха на три-пять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ноябрь в Москве на 4,3 градуса превысил норму климата, и по теплу занимает вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступая только 2013 году (плюс 3,9 против плюс 4). Выпало 74 миллиметра осадков, или 143% от нормы месяца", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по долгосрочному прогнозу, грядущий декабрь, в целом, будет тоже очень теплым: среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины, в том числе и в Центральной России, ожидается на три-пять градусов выше климатической нормы, которая для Москвы составляет ночью минус 8,6, днем - минус 3,5.
