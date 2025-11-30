Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: умные технологии используются при возведении НИИ Склифосовского
30.11.2025
10:07 30.11.2025
Овчинский: умные технологии используются при возведении НИИ Склифосовского
Овчинский: умные технологии используются при возведении НИИ Склифосовского - РИА Новости, 30.11.2025
Овчинский: умные технологии используются при возведении НИИ Склифосовского
На строительных площадках в Москве, в том числе при возведении нового здания НИИ имени Склифосовского, применяются различные умные технологии, рассказал министр РИА Новости, 30.11.2025
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: умные технологии используются при возведении НИИ Склифосовского

Овчинский: умные технологии используются при строительстве НИИ Склифосовского

Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На строительных площадках в Москве, в том числе при возведении нового здания НИИ имени Склифосовского, применяются различные умные технологии, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Например, на стройках подключают датчики, которые отслеживают уровень шума, запыленности и качество воздуха.
"Цифровые решения позволяют органам исполнительной власти в режиме реального времени отслеживать воздействие строительства на окружающую среду и оперативно реагировать на любые отклонения. Новые технологии уже применяется при возведении нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского, где датчики круглосуточно контролируют параметры воздуха и шума", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Ранее мэр города Сергей Собянин запустил строительство нового здания НИИ скорой помощи имени Склифосовского, расположенного на Большой Сухаревской площади.
