Овчинский: умные технологии используются при возведении НИИ Склифосовского

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. На строительных площадках в Москве, в том числе при возведении нового здания НИИ имени Склифосовского, применяются различные умные технологии, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Например, на стройках подключают датчики, которые отслеживают уровень шума, запыленности и качество воздуха.
"Цифровые решения позволяют органам исполнительной власти в режиме реального времени отслеживать воздействие строительства на окружающую среду и оперативно реагировать на любые отклонения. Новые технологии уже применяется при возведении нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского, где датчики круглосуточно контролируют параметры воздуха и шума", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Ранее мэр города Сергей Собянин запустил строительство нового здания НИИ скорой помощи имени Склифосовского, расположенного на Большой Сухаревской площади.