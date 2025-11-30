Руководитель "Макларена" назвал ошибку команды на Гран-при Катара

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Руководитель "Макларена" Андреа Стелла заявил, что команда приняла неправильное решение, не заехав на пит-стоп на восьмом круге Гран-при "Формулы-1" в Катаре, когда на трассе был автомобиль безопасности.
Гонку в Катаре выиграл нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, сохранивший шансы на завоевание пятого подряд титула чемпиона мира. Второй результат в гонке показал австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс из "Уильямса". Лидирующий в личном зачете британец Ландо Норрис из "Макларена" стал четвертым.
«
"Мы приняли решение не заезжать на пит-стоп, так как не ожидали, что остальные туда заедут. Но как только все это сделали, это было правильным решением. Когда у тебя лидирует машина, ты не знаешь, что будут делать остальные участники гонки. Ландо мог бы потерять позиции, если бы мы отправили обе машины на пит-стоп. Но, на самом деле, это было неправильное решение", - заявил Стелла в интервью Sky Sports.
"В целом это разочаровывающий результат. У нас был потенциал выиграть гонку с Оскаром, он этого заслуживал. Он был быстрее всех в квалификации и спринте. Но мы упустили победу с Оскаром и упустили подиум с Ландо. Извлечем уроки и станем сильнее к следующему Гран-при, который станет еще важнее", - добавил руководитель команды.
Заключительный, 24-й этап чемпионата "Формулы-1" 2025 года пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря. Ферстаппен, набрав 396 очков, обошел Пиастри (392) и приблизился к Норрису (408). Все три пилота сохраняют шансы на чемпионство
