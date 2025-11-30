https://ria.ru/20251130/mahachkala-2058750187.html
В Махачкале загорелся мебельный цех
В Махачкале загорелся мебельный цех
Кровля мебельного цеха горит в Махачкале, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по РИА Новости, 30.11.2025
В Махачкале локализовали пожар мебельного цеха