https://ria.ru/20251130/lyzhi-2058726498.html
Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира, Клебо стал 15-м
Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира, Клебо стал 15-м - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира, Клебо стал 15-м
Норвежский лыжник Харальд Амундсен стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T13:46:00+03:00
2025-11-30T13:46:00+03:00
2025-11-30T13:46:00+03:00
лыжные гонки
кубок мира по лыжным гонкам
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992324877_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b8013ce044cc056773c5680178a75761.jpg
/20251130/bolshunov-2058717708.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992324877_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9cee3f09d1ecc1a32db0ff317dd47c23.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубок мира по лыжным гонкам, спорт
Лыжные гонки, Кубок мира по лыжным гонкам, Спорт
Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира, Клебо стал 15-м
Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Рука, Клебо стал 15-м
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Норвежский лыжник Харальд Амундсен стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Он прошел дистанцию за 44 минуты 42,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Эйнар Хедегарт (отставание - 1,9 секунды). Третье место занял швед Эдвин Ангер (+2,3). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завершил гонку на 15-м месте, отстав от победителя на 18,3 секунды.
Этап в Рука завершится 30 ноября.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS).