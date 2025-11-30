Ликсутов: площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Площадки особой экономической зоны "Москва" украсили новогодними елками и праздничными инсталляциями, а также для сотрудников и местных жителей подготовили различные активности, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве" украсили промышленное пространство особой экономической зоны столицы. Праздничное оформление появилось в 45 локациях, включая КПП, входные группы, производственные зоны. Здесь установили новогодние арт-объекты, световые деревья, наряженные елки", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, всего в общественных пространствах ОЭЗ установлено семь искусственных елей высотой от 12 до 16 метров, пять арт-объектов, 15 световых деревьев, а также световая конструкция "С Новым годом, Москва".

Кроме того, пятый год подряд в ОЭЗ Москвы проходит масштабный конкурс "ТехноЕлка", где принимают участие компании особой экономической зоны. Предприятия наряжают главный символ Нового года согласно корпоративной концепции, а также преображают рабочие пространства.

В этом году основными направлениями оформления стали русские народные сказки, советские фильмы и мультфильмы. Например, резидент "КамиллаМед" представил на техно-аллее "Руднево" елку, наряженную в стиле популярного советского мультфильма "Ну, погоди!". Стильные белые шары двух размеров с логотипом, яркие цветные гирлянды и сверкающие снежинки, знакомые каждому с детства, наполняют предприятие настоящим волшебством.

Производитель оборудования для телекома – компания "Бифорком Тек" – темой елочного оформления выбрал советский фильм "Три мушкетера". Компания "Райтибор", выпускающая электронику, – фильм "Карнавальная ночь". Эти киноелки установлены в "Печатниках".