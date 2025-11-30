Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/liksutov-2058407564.html
Ликсутов: площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году
Ликсутов: площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году - РИА Новости, 30.11.2025
Ликсутов: площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году
Площадки особой экономической зоны "Москва" украсили новогодними елками и праздничными инсталляциями, а также для сотрудников и местных жителей подготовили... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:03:00+03:00
2025-11-30T12:03:00+03:00
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058407282_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc1eaccc5cf0cc0182548312525f9434.jpg
https://ria.ru/20251127/garbuzov-2057983397.html
https://ria.ru/20251126/garbuzov-2057623471.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058407282_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_606f0f0709d5f5e3a1c86ae676cae26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов
Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году

Максим Ликсутов: площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году

© Фото : Пресс-служба ДИПППлощадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году
Площадки ОЭЗ Технополис Москва украсили к Новому году - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Площадки ОЭЗ "Технополис Москва" украсили к Новому году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Площадки особой экономической зоны "Москва" украсили новогодними елками и праздничными инсталляциями, а также для сотрудников и местных жителей подготовили различные активности, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве" украсили промышленное пространство особой экономической зоны столицы. Праздничное оформление появилось в 45 локациях, включая КПП, входные группы, производственные зоны. Здесь установили новогодние арт-объекты, световые деревья, наряженные елки", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Гарбузов: предприятия Москвы развивают отраслевое сотрудничество с вузами
27 ноября, 12:30
Так, всего в общественных пространствах ОЭЗ установлено семь искусственных елей высотой от 12 до 16 метров, пять арт-объектов, 15 световых деревьев, а также световая конструкция "С Новым годом, Москва".
Кроме того, пятый год подряд в ОЭЗ Москвы проходит масштабный конкурс "ТехноЕлка", где принимают участие компании особой экономической зоны. Предприятия наряжают главный символ Нового года согласно корпоративной концепции, а также преображают рабочие пространства.
В этом году основными направлениями оформления стали русские народные сказки, советские фильмы и мультфильмы. Например, резидент "КамиллаМед" представил на техно-аллее "Руднево" елку, наряженную в стиле популярного советского мультфильма "Ну, погоди!". Стильные белые шары двух размеров с логотипом, яркие цветные гирлянды и сверкающие снежинки, знакомые каждому с детства, наполняют предприятие настоящим волшебством.
Производитель оборудования для телекома – компания "Бифорком Тек" – темой елочного оформления выбрал советский фильм "Три мушкетера". Компания "Райтибор", выпускающая электронику, – фильм "Карнавальная ночь". Эти киноелки установлены в "Печатниках".
На зеленоградской площадке "Алабушево" особое новогоднее настроение создала елка производителя микроэлектроники – компании "НМ-Тех". Она украшена в рамках концепции "В гостях у сказки" – деревянными фигурками персонажей русских сказок: Кощея, Бабы-яги, Аленушки, игрушками с росписью в стиле хохломы, гжели и палеха. Главным элементом оформления стали съедобные украшения – конфеты, которые создают атмосферу праздника и гостеприимства.
Мосфарма - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Гарбузов: в Москве возведут 14 предприятий электротехники и медпрепаратов
26 ноября, 11:10
 
МоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала