Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:35 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/kvekveskiri-2058724553.html
Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ
Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ
Футболист "Оренбурга" Ираклий Квеквескири заявил РИА Новости, что команда показывает неплохую игру, выразив уверенность в том, что клуб по итогам сезона не... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T13:35:00+03:00
2025-11-30T13:35:00+03:00
футбол
ираклий квеквескири
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058724412_0:0:1684:947_1920x0_80_0_0_ef68ba1f874d487921044cee5c52f650.jpg
/20251130/bolelschik-2058721833.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058724412_0:0:1532:1149_1920x0_80_0_0_a6de51506b9da7080d515836375bb610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ираклий квеквескири, оренбург, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Ираклий Квеквескири, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ

Футболист "Оренбурга" Квеквескири: уверен, с такой игрой мы не вылетим из РПЛ

© РИА Новости / Алексей ФилипповИраклий Квеквескири
Ираклий Квеквескири - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболист "Оренбурга" Ираклий Квеквескири заявил РИА Новости, что команда показывает неплохую игру, выразив уверенность в том, что клуб по итогам сезона не покинет Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Оренбуржцы в субботу в 17-м туре чемпионата страны проиграли в Москве ЦСКА со счетом 0:2. Команда в 17 играх первенства набрала 12 очков и находится в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. ЦСКА (36) вышел в лидеры чемпионата России, но "Краснодар" (34) и "Зенит" (33) провели на одну встречу меньше.
Российская премьер-лига (РПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
55‎’‎ • Данила Хотулев (А)
83‎’‎ • Тамерлан Мусаев
(Кирилл Глебов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Нам не хватило умелой реализации при завершении своих созданных моментов. Я считаю, что ни к одному нашему футболисту нельзя предъявить претензии. Все отдаются, все дорабатывают, но где-то мы ошибаемся тактически, я в том числе, в каких-то игровых перестроениях. Но все ребята стараются. И я считаю, что мы создали значительно больше моментов, чем команда, которая нас победила. Мы создаем моменты, но не можем сделать одно ключевое действие - забить гол. У меня есть уверенность в том, что мы не вылетим из премьер-лиги", - сказал Квеквескири.
"Потому что с такой игрой команда вылететь не может. Если посмотреть на то, как мы играем в последних матчах, мы точно не должны вылететь. Хотя не всегда в жизни есть место справедливости", - добавил собеседник агентства.
В следующем туре "Оренбург" 5 декабря в гостях встретится с грозненским "Ахматом" (16), находящимся на 12-м месте в турнирной таблице.
Домашний стадион Аякса Йохан Круифф Арена - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Фанат "Эксельсиора" пробежал 72 километра до арены "Аякса" в знак протеста
Вчера, 13:05
 
ФутболИраклий КвеквескириОренбургРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала