Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ
30.11.2025
футбол
ираклий квеквескири
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
Футболист "Оренбурга" Квеквескири: уверен, с такой игрой мы не вылетим из РПЛ
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболист "Оренбурга" Ираклий Квеквескири заявил РИА Новости, что команда показывает неплохую игру, выразив уверенность в том, что клуб по итогам сезона не покинет Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Оренбуржцы в субботу в 17-м туре чемпионата страны проиграли в Москве ЦСКА со счетом 0:2. Команда в 17 играх первенства набрала 12 очков и находится в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. ЦСКА (36) вышел в лидеры чемпионата России, но "Краснодар" (34) и "Зенит" (33) провели на одну встречу меньше.
«
"Нам не хватило умелой реализации при завершении своих созданных моментов. Я считаю, что ни к одному нашему футболисту нельзя предъявить претензии. Все отдаются, все дорабатывают, но где-то мы ошибаемся тактически, я в том числе, в каких-то игровых перестроениях. Но все ребята стараются. И я считаю, что мы создали значительно больше моментов, чем команда, которая нас победила. Мы создаем моменты, но не можем сделать одно ключевое действие - забить гол. У меня есть уверенность в том, что мы не вылетим из премьер-лиги", - сказал Квеквескири.
"Потому что с такой игрой команда вылететь не может. Если посмотреть на то, как мы играем в последних матчах, мы точно не должны вылететь. Хотя не всегда в жизни есть место справедливости", - добавил собеседник агентства.
В следующем туре "Оренбург" 5 декабря в гостях встретится с грозненским "Ахматом" (16), находящимся на 12-м месте в турнирной таблице.