Явка избирателей на выборах Киргизии за два часа составила 3,89 процента
Явка избирателей на выборах Киргизии за два часа составила 3,89 процента - РИА Новости, 30.11.2025
Явка избирателей на выборах Киргизии за два часа составила 3,89 процента
Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии за два часа голосования составила 3,89%, сообщил председатель Центральной избирательной... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T07:34:00+03:00
2025-11-30T07:34:00+03:00
2025-11-30T07:34:00+03:00
Явка избирателей на выборах Киргизии за два часа составила 3,89 процента
ЦИК Киргизии: явка избирателей на выборах за два часа составила 3,89 процента
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии за два часа голосования составила 3,89%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Тынчтык Шайназаров.
"На участки пришли чуть больше 167 тысяч избирателей, или 3,89%", - заявил глава ЦИК.
На этих выборах порога явки нет, они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
Депутаты парламента Киргизии
25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года.
В июне президент Киргизии подписал закон об изменении системы выборов в парламент. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в депутаты по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек.