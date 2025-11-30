Явка избирателей на выборах Киргизии за два часа составила 3,89 процента

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии за два часа голосования составила 3,89%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Тынчтык Шайназаров.

"На участки пришли чуть больше 167 тысяч избирателей, или 3,89%", - заявил глава ЦИК.

На этих выборах порога явки нет, они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.

Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года.