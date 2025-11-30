Рейтинг@Mail.ru
Граждане Киргизии активно участвуют в выборах за рубежом, заявили в ЦИК
30.11.2025
06:37 30.11.2025
Граждане Киргизии активно участвуют в выборах за рубежом, заявили в ЦИК
Граждане Киргизии активно участвуют в выборах за рубежом, заявили в ЦИК - РИА Новости, 30.11.2025
Граждане Киргизии активно участвуют в выборах за рубежом, заявили в ЦИК
Граждане Киргизии за рубежом активно принимают участие в досрочных выборах нового созыва парламента республики, сообщил на брифинге председатель Центральной... РИА Новости, 30.11.2025
Граждане Киргизии активно участвуют в выборах за рубежом, заявили в ЦИК

Шайназаров: граждане Киргизии активно участвуют в выборах на участках за рубежом

Подготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане
Подготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане. Архивное фото
БИШКЕК, 30 ноя - РИА Новости. Граждане Киргизии за рубежом активно принимают участие в досрочных выборах нового созыва парламента республики, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов страны Тынчтык Шайназаров.
В Киргизии в воскресенье проходят досрочные выборы в парламент. В республике открыты 2492 избирательных участка и 27 пунктов дистанционного голосования. Еще сто участков открылись или будут открыты, в зависимости от часового пояса, за рубежом. Большая часть из них - в России.
Выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования
05:17
"За рубежом голосование уже идет активными темпами. Самыми первыми начали работу участки на Дальнем Востоке Российской Федерации - на 6, 5 и 4 часа раньше бишкекского времени. Далее голосование стартовало в странах Восточной Азии - в Японии, Республике Корея, Китае, Малайзии и Монголии, где разница составляет 2-3 часа. В государствах с разницей в 1 час голосование также активно продолжается. В ряде стран участки откроются позже - на 3-4 часа, на 5-6 часов, а в странах Северной Америки - на 11, 12 и до 14 часов позже бишкекского времени", - заявил Шайназаров.
По его словам, накануне было проведено голосование вне помещений для граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, ограниченности возможностей или по иным уважительным причинам не могут прийти на участок в воскресенье. Глава ЦИК уточнил, что таким образом проголосовали 9318 избирателей.
Шайназаров призвал избирателей воспользоваться своим конституционным правом, прийти на участки и сделать свой выбор. "От активности и ответственности каждого из нас зависит будущее нашей страны… Пусть сегодняшний день пройдет спокойно, организованно и станет подтверждением стремления народа Кыргызстана к открытому и ответственному выбору", - сказал Шайназаров.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года.
В июне президент Киргизии подписал закон об изменении системы выборов в парламент. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в депутаты по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек. В список избирателей включены почти 4,3 миллиона граждан.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания
25 сентября, 09:37
 
В мире, Киргизия, Россия, Дальний Восток, Садыр Жапаров
 
 
