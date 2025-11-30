Граждане Киргизии активно участвуют в выборах за рубежом, заявили в ЦИК

БИШКЕК, 30 ноя - РИА Новости. Граждане Киргизии за рубежом активно принимают участие в досрочных выборах нового созыва парламента республики, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов страны Тынчтык Шайназаров.

Киргизии в воскресенье проходят досрочные выборы в парламент. В республике открыты 2492 избирательных участка и 27 пунктов дистанционного голосования. Еще сто участков открылись или будут открыты, в зависимости от часового пояса, за рубежом. Большая часть из них - в России

Малайзии и "За рубежом голосование уже идет активными темпами. Самыми первыми начали работу участки на Дальнем Востоке Российской Федерации - на 6, 5 и 4 часа раньше бишкекского времени. Далее голосование стартовало в странах Восточной Азии - в Японии , Республике Корея, Китае Монголии , где разница составляет 2-3 часа. В государствах с разницей в 1 час голосование также активно продолжается. В ряде стран участки откроются позже - на 3-4 часа, на 5-6 часов, а в странах Северной Америки - на 11, 12 и до 14 часов позже бишкекского времени", - заявил Шайназаров.

По его словам, накануне было проведено голосование вне помещений для граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, ограниченности возможностей или по иным уважительным причинам не могут прийти на участок в воскресенье. Глава ЦИК уточнил, что таким образом проголосовали 9318 избирателей.

Шайназаров призвал избирателей воспользоваться своим конституционным правом, прийти на участки и сделать свой выбор. "От активности и ответственности каждого из нас зависит будущее нашей страны… Пусть сегодняшний день пройдет спокойно, организованно и станет подтверждением стремления народа Кыргызстана к открытому и ответственному выбору", - сказал Шайназаров.

Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года.