В миссии СНГ оценили условия для кандидатов в депутаты парламента Киргизии

"Все условия, которые предусмотрены действующим законодательством, со стороны Центральной избирательной комиссии, окружных и участковых избирательных комиссий, местных органов власти были предоставлены. И встречи с избирателями, и дискуссии, и дебаты. Они были в пределах законодательства Кыргызской Республики", - заявил заместитель генсека.

"В Киргизии мы проехали по ряду участков. Наблюдаем, что идет увеличение интенсивности голосования. Время к полудню - приходит молодежь, люди старшего возраста. Очень приятно, что приходят семьями с детьми. Дети очень воспитанные, спокойно ждут. Это говорит о том, что уже с малых лет в них воспитывают будущих избирателей в том виде, как это и нужно", - уточнил глава миссии.