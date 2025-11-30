https://ria.ru/20251130/kirgizija-2058701551.html
В миссии СНГ оценили условия для кандидатов в депутаты парламента Киргизии
30.11.2025
В миссии СНГ оценили условия для кандидатов в депутаты парламента Киргизии
Кандидатам в депутаты парламента Киргизии предоставлены равные условия, сообщил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, первый... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:45:00+03:00
2025-11-30T09:45:00+03:00
2025-11-30T09:45:00+03:00
В миссии СНГ оценили условия для кандидатов в депутаты парламента Киргизии
Петришенко: у кандидатов в депутаты парламента Киргизии равные условия
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Кандидатам в депутаты парламента Киргизии предоставлены равные условия, сообщил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Все условия, которые предусмотрены действующим законодательством, со стороны Центральной избирательной комиссии, окружных и участковых избирательных комиссий, местных органов власти были предоставлены. И встречи с избирателями, и дискуссии, и дебаты. Они были в пределах законодательства Кыргызской Республики", - заявил заместитель генсека.
По словам Петришенко
, миссия СНГ
охватывает не только участки на территории Киргизии
, но и за рубежом. В частности - наблюдатели посетили участок в Петропавловске-Камчатском
, где голосование началось раньше всех. Там тоже были соблюдены все условия для свободного волеизъявления граждан республики.
"В Киргизии мы проехали по ряду участков. Наблюдаем, что идет увеличение интенсивности голосования. Время к полудню - приходит молодежь, люди старшего возраста. Очень приятно, что приходят семьями с детьми. Дети очень воспитанные, спокойно ждут. Это говорит о том, что уже с малых лет в них воспитывают будущих избирателей в том виде, как это и нужно", - уточнил глава миссии.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек. За первые 4 часа голосования явка на участки составила 12,07%.