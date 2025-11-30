Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа в вмешательстве в выборы - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/kandidat-2058672480.html
Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа в вмешательстве в выборы
Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа в вмешательстве в выборы - РИА Новости, 30.11.2025
Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа в вмешательстве в выборы
Президент США Дональд Трамп своими заявлениями вмешивается в выборы, заявила накануне дня голосования кандидат правящей в Гондурасе партии Libre Рикси Монкада. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T01:23:00+03:00
2025-11-30T01:23:00+03:00
в мире
гондурас
сша
дональд трамп
хуан орландо эрнандес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2058142955.html
https://ria.ru/20251106/gosduma-2053128269.html
гондурас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гондурас, сша, дональд трамп, хуан орландо эрнандес
В мире, Гондурас, США, Дональд Трамп, Хуан Орландо Эрнандес
Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа в вмешательстве в выборы

Рикси Монкада: Трамп своими заявлениями вмешивается в выборы в Гондурасе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями вмешивается в выборы, заявила накануне дня голосования кандидат правящей в Гондурасе партии Libre Рикси Монкада.
"Нет никаких сомнений, что были два конкретных действия за три дня до выборов, которые очевидно являются вмешательством", — сказала Монкада на пресс-конференции, которую транслировала ее партия в соцсетях.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова
27 ноября, 16:28
Трамп ранее призвал голосовать за кандидата от Национальной партии Насри Асфуру, а также объявил о намерении помиловать бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, приговорённого в США к 45 годам тюрьмы по делу о наркоторговле.
Выборы президента, парламента и органов местной власти в Гондурасе пройдут в воскресенье.
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Пискарев предупредил о планах Запада по вмешательству в выборы в Госдуму
6 ноября, 09:31
 
В миреГондурасСШАДональд ТрампХуан Орландо Эрнандес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала