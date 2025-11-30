https://ria.ru/20251130/kandidat-2058672480.html
Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа в вмешательстве в выборы
Кандидат в президенты Гондураса обвинила Трампа в вмешательстве в выборы
Президент США Дональд Трамп своими заявлениями вмешивается в выборы, заявила накануне дня голосования кандидат правящей в Гондурасе партии Libre Рикси Монкада. РИА Новости, 30.11.2025
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями вмешивается в выборы, заявила накануне дня голосования кандидат правящей в Гондурасе партии Libre Рикси Монкада.
"Нет никаких сомнений, что были два конкретных действия за три дня до выборов, которые очевидно являются вмешательством", — сказала Монкада на пресс-конференции, которую транслировала ее партия в соцсетях.
Трамп
ранее призвал голосовать за кандидата от Национальной партии Насри Асфуру, а также объявил о намерении помиловать бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса
, приговорённого в США
к 45 годам тюрьмы по делу о наркоторговле.
Выборы президента, парламента и органов местной власти в Гондурасе пройдут в воскресенье.