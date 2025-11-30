Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины - РИА Новости, 30.11.2025
15:51 30.11.2025
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины - РИА Новости, 30.11.2025
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам страны и поможет... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
израиль
тель-авив
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
в мире, израиль, тель-авив, ицхак герцог, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины

Нетаньяху: прошение о помиловании соответствует национальным интересам Израиля

© AP Photo / Julia Nikhinson Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам страны и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе.
Ранее офис президента Израиля Ицхака Герцога сообщил, что премьер Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до того, как суд огласил какое-либо решение по делам против премьера. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Израиль стягивает бронетехнику в провинции Дамаск, пишут СМИ
28 ноября, 11:10
"Мой личный интерес был и остается довести процесс до конца, до полного оправдания по всем обвинениям. Но реальность в сфере безопасности и внешней политики, национальные интересы требуют иного. Государство Израиль стоит перед огромными вызовами, а вместе с этим и перед колоссальными возможностями. Чтобы отразить угрозы и реализовать эти возможности, требуется национальное единство", - заявил премьер в видеообращении.
По словам Нетаньяху, продолжение уголовного преследования разрывает общество изнутри, вызывает раскол и усиливает разобщенность.
"Немедленное завершение судебного процесса существенно поможет снизить напряженность и продвинуть широкое примирение, в котором наша страна так нуждается ... По этим причинам мои адвокаты подали сегодня прошение о помиловании президенту страны. Я ожидаю, что каждый, кто ставит во главу угла благо государства, поддержит этот шаг", - заключил Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании
Вчера, 13:40
Премьер напомнил, что многократно избирался главой правительства Израиля на демократических выборах и получал общественное доверие, чтобы реализовывать исторические задачи.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
12 ноября, 15:09
 
В мире Израиль Тель-Авив Ицхак Герцог Биньямин Нетаньяху
 
 
