Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам страны и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе.

Ранее офис президента Израиля Ицхака Герцога сообщил, что премьер Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до того, как суд огласил какое-либо решение по делам против премьера. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.

"Мой личный интерес был и остается довести процесс до конца, до полного оправдания по всем обвинениям. Но реальность в сфере безопасности и внешней политики, национальные интересы требуют иного. Государство Израиль стоит перед огромными вызовами, а вместе с этим и перед колоссальными возможностями. Чтобы отразить угрозы и реализовать эти возможности, требуется национальное единство", - заявил премьер в видеообращении.

По словам Нетаньяху, продолжение уголовного преследования разрывает общество изнутри, вызывает раскол и усиливает разобщенность.

"Немедленное завершение судебного процесса существенно поможет снизить напряженность и продвинуть широкое примирение, в котором наша страна так нуждается ... По этим причинам мои адвокаты подали сегодня прошение о помиловании президенту страны. Я ожидаю, что каждый, кто ставит во главу угла благо государства, поддержит этот шаг", - заключил Нетаньяху.

Премьер напомнил, что многократно избирался главой правительства Израиля на демократических выборах и получал общественное доверие, чтобы реализовывать исторические задачи.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.