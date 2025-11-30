https://ria.ru/20251130/istrebitel-2058679613.html
Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
Истребитель ВВС США перехватил гражданский самолет в ограниченном для полетов пространстве города Палм-Бич штата Флорида близ резиденции президента США Дональда
в мире
сша
флорида
дональд трамп
norad
f-16
сша
флорида
2025
Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
