Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
04:46 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/istrebitel-2058679613.html
Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
Истребитель ВВС США перехватил гражданский самолет в ограниченном для полетов пространстве города Палм-Бич штата Флорида близ резиденции президента США Дональда РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T04:46:00+03:00
2025-11-30T04:46:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
norad
f-16
сша
флорида
в мире, сша, флорида, дональд трамп, norad, f-16
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, NORAD, F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Истребитель ВВС США перехватил гражданский самолет в ограниченном для полетов пространстве города Палм-Бич штата Флорида близ резиденции президента США Дональда Трампа, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Резиденция Трампа Мар-а-Лаго находится в южной части Палм-Бич, полет также ограничен над близлежащими территориями.
"Сегодня истребитель F-16 командования NORAD перехватил гражданский самолет, нарушивший временное ограничение полетов в воздушном пространстве над Палм-Бич, штат Флорида. Самолет был благополучно эвакуирован из этой зоны", - говорится в публикации командования на странице в соцсети X.
Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Newsweek раскрыл, сколько США потратили на охрану резиденции Трампа
В миреСШАФлоридаДональд ТрампNORADF-16
 
 
