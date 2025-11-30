Рейтинг@Mail.ru
Пабы в Ирландии закрываются из-за высоких налогов, пишет Guardian - РИА Новости, 30.11.2025
20:38 30.11.2025
Пабы в Ирландии закрываются из-за высоких налогов, пишет Guardian
Традиционные пабы в Ирландии столкнулись с кризисом из-за высоких налогов и снижения потребления алкоголя в обществе и вынуждены закрываться, сообщает издание Guardian
в мире, ирландия
Пабы в Ирландии закрываются из-за высоких налогов, пишет Guardian

Guardian: традиционные пабы в Ирландии столкнулись с кризисом и закрываются

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Традиционные пабы в Ирландии столкнулись с кризисом из-за высоких налогов и снижения потребления алкоголя в обществе и вынуждены закрываться, сообщает издание Guardian со ссылкой на недавние исследования.
«
"Ирландские пабы в беде. Они исчезают из сельской Ирландии, и многим из них приходится бороться за выживание в столице", - пишет издание, напоминая, что традиционные пабы являются неотъемлемой частью культуры Ирландии: появляются в фильмах и книгах, привлекают туристов, а их копии открываются в городах по всему миру.
Отмечается, что с 2005 года в Ирландии закрылось более 2,1 тысячи пабов, что составляет в среднем 112 в год. Среди причин называются высокие налоги на алкоголь, законы о вождении в нетрезвом виде, рост цен на недвижимость и снижение потребления алкоголя.
"Даже если пабы приходят в упадок, они всё ещё остаются частью повседневной жизни. Если они исчезнут, это будет настоящей потерей. Люди говорят об альтернативах, например, о кофейнях, но никто не говорит, что отлично проводил время в кофейнях", - цитирует издание соредактора исследования "Ирландский паб" Перри Шера.
Завод Siemens в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Этого уже не выдержим": флагман ЕС заявил об экономической катастрофе
5 августа, 08:00
 
В мире, Ирландия
 
 
