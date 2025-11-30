Рейтинг@Mail.ru
Российская студентка рассказала о блэкаутах из-за наводнений в Индонезии
07:00 30.11.2025
Российская студентка рассказала о блэкаутах из-за наводнений в Индонезии
Российская студентка рассказала о блэкаутах из-за наводнений в Индонезии - РИА Новости, 30.11.2025
Российская студентка рассказала о блэкаутах из-за наводнений в Индонезии
В индонезийской провинции Ачех, затронутой наводнениями в Индонезии, происходят отключения электроэнергии и интернета, рассказала РИА Новости Лидия Никитина,... РИА Новости, 30.11.2025
Российская студентка рассказала о блэкаутах из-за наводнений в Индонезии

В индонезийской провинции Ачех из-за наводнений происходят отключения света

ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. В индонезийской провинции Ачех, затронутой наводнениями в Индонезии, происходят отключения электроэнергии и интернета, рассказала РИА Новости Лидия Никитина, студентка ВШЭ, обещающаяся в Индонезии по обмену.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра, которые продолжаются с минувшей субботы. Власти сообщили о 303 погибших.
"В Банда-Ачехе… уже несколько дней в городе блэкауты, некоторые улицы часами стоят без света, из-за чего закрываются магазины и кафе. Нас не смогли заселить в отель из-за того, что уже полдня в нем не было света, из-за чего их система не работала. Нам пришлось ехать в совсем другую часть города в поисках участков, не затронутых блэкаутом. Но помимо электричества, здесь серьёзные перебои с мобильной связью и интернетом. В некоторых частях города, хоть и показывает 4G, по факту ничего не работает", - заявила Никитина РИА Новости.
Студентка добавила, что также посетила город Медан на Суматре.
"В Медане на окраине города, около аэропорта, были участки дороги, где было много воды, где-то - по колено. Местные жители загружали байки в большую фуру и переводили их вместе с пассажирами через этот участок, кто-то ехал или шёл сам. Недалеко от Медана, в сельской местности, уровень воды в реках выше обычного, часть домов были наполовину под водой, но только вблизи реки", - отметила Никитина.
