В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей - РИА Новости, 30.11.2025
03:20 30.11.2025
В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей
В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей - РИА Новости, 30.11.2025
В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей
Около 45 автомобилей попали в массовую аварию в американском штате Индиана после снегопада, сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на... РИА Новости, 30.11.2025
В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей

В Индиане около 45 автомобилей попали в массовую аварию после снегопада

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 45 автомобилей попали в массовую аварию в американском штате Индиана после снегопада, сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на правоохранителей.
"Около 45 транспортных средств оказались вовлечены в массовую аварию на автомагистрали в Индиане после того, как на регион обрушился снег", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на представителя федеральной полиции Индианы по связям с общественностью.
Отмечается, что в результате столкновения никто серьезно не пострадал. По данным национальной метеорологической службы США, в округе Виго, где произошла авария, в воскресенье ожидается выпадение до 10 сантиметров снега при скорости ветра до 56,4 километров в час.
Сотрудник полиции во время снегопада - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Какой будет зима в России: прогнозы синоптиков
