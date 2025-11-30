https://ria.ru/20251130/indiana-2058676462.html
В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей
В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей - РИА Новости, 30.11.2025
В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей
Около 45 автомобилей попали в массовую аварию в американском штате Индиана после снегопада, сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на... РИА Новости, 30.11.2025
В Индиане около 45 автомобилей попали в массовую аварию после снегопада