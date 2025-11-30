https://ria.ru/20251130/himki-2058702976.html
В Химках капитально отремонтируют дорогу на улице Центральной
В микрорайоне Подрезково подмосковных Химок ведут работы по капитальному ремонту дорожного полотна на улице Центральной, сообщает пресс-служба администрации...
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В микрорайоне Подрезково подмосковных Химок ведут работы по капитальному ремонту дорожного полотна на улице Центральной, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Участок длиной более 1,5 километра проходит от улицы Горной до Комсомольской. Ежедневно по нему проезжает около 10 тысяч машин, пояснили в пресс-службе.
Ранее на данном участке уже заменили бордюр и подняли колодцы. На сегодняшний день рабочие приступили к укладке верхнего асфальтобетонного покрытия.
"После специалисты приступят к нанесению разметки, установке искусственных неровностей, уборке и планировке территории", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в пресс-службе сообщили, что в декабре в Химках
появятся новые маршруты до ближайших станций метро и обратно, перевозить пассажиров будут современные автобусы российского производства разных классов вместимости. Узнать автобусы можно будет по наклейке "Москва — область" на борту. Пассажиры традиционно смогут воспользоваться безналичной оплатой проезда, USB-зарядками, медиапанелями.