В Химках капитально отремонтируют дорогу на улице Центральной

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В микрорайоне Подрезково подмосковных Химок ведут работы по капитальному ремонту дорожного полотна на улице Центральной, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.

Участок длиной более 1,5 километра проходит от улицы Горной до Комсомольской. Ежедневно по нему проезжает около 10 тысяч машин, пояснили в пресс-службе.

Ранее на данном участке уже заменили бордюр и подняли колодцы. На сегодняшний день рабочие приступили к укладке верхнего асфальтобетонного покрытия.

"После специалисты приступят к нанесению разметки, установке искусственных неровностей, уборке и планировке территории", — говорится в сообщении пресс-службы.