https://ria.ru/20251130/gruziya-2058803528.html
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете - РИА Новости, 30.11.2025
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете
Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" призывает конституционный суд отказаться от рассмотрения иска правящей... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:27:00+03:00
2025-11-30T23:27:00+03:00
2025-11-30T23:27:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9730369f7991f505bb158c92f1f888f1.jpg
https://ria.ru/20251128/gruziya-2058072442.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993800346_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_ec727006284f37733b7a237c6e37b658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете
ЕНД требует от Конституционного суда Грузии отказаться от иска о запрете партии
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" призывает конституционный суд отказаться от рассмотрения иска правящей "Грузинской мечты" о запрете ряда оппозиционных политических сил, заявила председатель ЕНД Тина Бокучава.
"Мы хотим обратиться к судьям конституционного суда Грузии
с просьбой не принимать это позорное заявление в делопроизводство, поскольку оно полностью необоснованно и не отвечает минимальным стандартам доказательств", - сказала Бокучава на брифинге.
Конституционный суд Грузии в начале ноября зарегистрировал иск правящей партии "Грузинская мечта" о запрете партии "Единое национальное движение
" и ряда других оппозиционных политических сил. Иск подан на основании отчета парламентской следственной комиссии об изучении преступлений времен правления Саакашвили
, которая работала с февраля по август 2025 года.
Парламент Грузии в середине октября принял закон, согласно которому членам неконституционных партий запрещается участвовать в дальнейшем в политической деятельности. А в середине мая был принят закон, в соответствии с которым конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.