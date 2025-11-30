Рейтинг@Mail.ru
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете - РИА Новости, 30.11.2025
23:27 30.11.2025
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете
Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" призывает конституционный суд отказаться от рассмотрения иска правящей... РИА Новости, 30.11.2025
грузия
Партия Саакашвили призвала суд не рассматривать иск о ее запрете

ЕНД требует от Конституционного суда Грузии отказаться от иска о запрете партии

ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" призывает конституционный суд отказаться от рассмотрения иска правящей "Грузинской мечты" о запрете ряда оппозиционных политических сил, заявила председатель ЕНД Тина Бокучава.
"Мы хотим обратиться к судьям конституционного суда Грузии с просьбой не принимать это позорное заявление в делопроизводство, поскольку оно полностью необоснованно и не отвечает минимальным стандартам доказательств", - сказала Бокучава на брифинге.
Конституционный суд Грузии в начале ноября зарегистрировал иск правящей партии "Грузинская мечта" о запрете партии "Единое национальное движение" и ряда других оппозиционных политических сил. Иск подан на основании отчета парламентской следственной комиссии об изучении преступлений времен правления Саакашвили, которая работала с февраля по август 2025 года.
Парламент Грузии в середине октября принял закон, согласно которому членам неконституционных партий запрещается участвовать в дальнейшем в политической деятельности. А в середине мая был принят закон, в соответствии с которым конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
