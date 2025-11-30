https://ria.ru/20251130/gruziya-2058776805.html
Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Гедеван Попхадзе и пятеро его сторонников, которые требовали назначения новых парламентских выборов, прекратили голодовку перед зданием парламента в Тбилиси, заявила одна из активистов Дареджан Цхвитария.
Попхадзе вместе с активистами объявил голодовку 28 октября. Участники голодовки требовали освободить политических заключенных и назначить новые парламентские выборы в Грузии
.
«
"Мы прекратили голодовку, но не прекращали борьбу. Мы соберем еще больше людей и вернемся в эти палатки",- заявила Цхвитария журналистам.
По ее словам, "состояние здоровья Гедевана Попхадзе резко ухудшилось из-за длительной голодовки".