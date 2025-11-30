Рейтинг@Mail.ru
Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента
30.11.2025
Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента
Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента
Лидер грузинской оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Гедеван Попхадзе и пятеро его сторонников, которые требовали назначения новых парламентских...
2025
1920
1920
true
Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента

Протест у парламента Грузии в Тбилиси
Протест у парламента Грузии в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Гедеван Попхадзе и пятеро его сторонников, которые требовали назначения новых парламентских выборов, прекратили голодовку перед зданием парламента в Тбилиси, заявила одна из активистов Дареджан Цхвитария.
Попхадзе вместе с активистами объявил голодовку 28 октября. Участники голодовки требовали освободить политических заключенных и назначить новые парламентские выборы в Грузии.
«
"Мы прекратили голодовку, но не прекращали борьбу. Мы соберем еще больше людей и вернемся в эти палатки",- заявила Цхвитария журналистам.
По ее словам, "состояние здоровья Гедевана Попхадзе резко ухудшилось из-за длительной голодовки".
