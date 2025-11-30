МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщили в Российские войска зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны

"Штурмовые группы зашли в Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Кроме того, российские бойцы отразили десять атак ВСУ из этого населенного пункта, пытавшихся деблокировать их окруженные формирования. Уничтожено до 35 украинских боевиков, отметили в министерстве.

В Красноармейске подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.

"За сутки на Красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ", — добавили в Минобороны.