https://ria.ru/20251130/grishino-2058721338.html
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска - РИА Новости, 30.11.2025
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска
Российские войска зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:50:00+03:00
2025-11-30T12:50:00+03:00
2025-11-30T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055389955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cdbe77011a748b1280dd3cbf36a4eff.jpg
https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058680819.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055389955_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4f1789470d45b33238f5187a8de3adcf.jpg
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
2025-11-30T12:50
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Российские войска зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны
.
"Штурмовые группы зашли в Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы отразили десять атак ВСУ из этого населенного пункта, пытавшихся деблокировать их окруженные формирования. Уничтожено до 35 украинских боевиков, отметили в министерстве.
В Красноармейске подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
"За сутки на Красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ", — добавили в Минобороны.
Красноармейск
и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин
заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70% его территории.