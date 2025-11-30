Рейтинг@Mail.ru
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 30.11.2025 (обновлено: 13:22 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/grishino-2058721338.html
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска - РИА Новости, 30.11.2025
Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска
Российские войска зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:50:00+03:00
2025-11-30T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055389955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cdbe77011a748b1280dd3cbf36a4eff.jpg
https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058680819.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
2025-11-30T12:50
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055389955_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4f1789470d45b33238f5187a8de3adcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Российские войска зашли в Гришино у Красноармейска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские войска зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Штурмовые группы зашли в Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 05:11
Кроме того, российские бойцы отразили десять атак ВСУ из этого населенного пункта, пытавшихся деблокировать их окруженные формирования. Уничтожено до 35 украинских боевиков, отметили в министерстве.
В Красноармейске подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
"За сутки на Красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ", — добавили в Минобороны.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении населенного пункта. Российские войска взяли под контроль около 70% его территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДимитровВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала