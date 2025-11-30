Рейтинг@Mail.ru
03:38 30.11.2025
Апелляционный суд утвердил приговор россиянину Максимчуку за госизмену
Дарья Буймова
Апелляционный суд утвердил приговор россиянину Максимчуку за госизмену

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил приговор Максиму Максимчуку, осужденному на 16 лет за сбор и передачу иностранному государству сведений о подразделениях ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в марте этого года Второй западный окружной военный суд приговорил Максимчука к 16 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
"Судом первой инстанции Максимчук признан виновным в том, что установил и поддерживал отношения с представителем иностранного государства, по предложению которого за обещанное материальное вознаграждение собрал и передал сведения о подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции", - уточняется в материалах.
Согласно судебной картотеке, ему вменили статью 275 УК РФ (госизмена).
Апелляционный военный суд 25 ноября оставил приговор без изменения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Житель Ингушетии получил пять лет колонии за попытку госизмены
7 февраля 2024, 18:50
 
