Апелляционный суд утвердил приговор россиянину Максимчуку за госизмену

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил приговор Максиму Максимчуку, осужденному на 16 лет за сбор и передачу иностранному государству сведений о подразделениях ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, в марте этого года Второй западный окружной военный суд приговорил Максимчука к 16 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

"Судом первой инстанции Максимчук признан виновным в том, что установил и поддерживал отношения с представителем иностранного государства, по предложению которого за обещанное материальное вознаграждение собрал и передал сведения о подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции", - уточняется в материалах.

Согласно судебной картотеке, ему вменили статью 275 УК РФ (госизмена).