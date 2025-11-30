https://ria.ru/20251130/futbol-2058783539.html
Гол Пуси помог "Факелу" победить "Челябинск" в матче Первой лиги
Воронежский "Факел" обыграл "Челябинск" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Воронежский "Факел" обыграл "Челябинск" в домашнем матче Первой лиги