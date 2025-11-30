Рейтинг@Mail.ru
Гол Пуси помог "Факелу" победить "Челябинск" в матче Первой лиги
Футбол
 
20:23 30.11.2025 (обновлено: 20:40 30.11.2025)
Гол Пуси помог "Факелу" победить "Челябинск" в матче Первой лиги
Гол Пуси помог "Факелу" победить "Челябинск" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Гол Пуси помог "Факелу" победить "Челябинск" в матче Первой лиги
Воронежский "Факел" обыграл "Челябинск" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
футбол
спорт
мераби уридия
факел
челябинск
первая лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000402023_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d55185595dc1f33cd6eb4adbe5d0f100.jpg
1920
1920
true
спорт, мераби уридия, факел, челябинск, первая лига
Футбол, Спорт, Мераби Уридия, Факел, Челябинск, Первая лига
Гол Пуси помог "Факелу" победить "Челябинск" в матче Первой лиги

Воронежский "Факел" обыграл "Челябинск" в домашнем матче Первой лиги

© Фото : соцсети ФК "Факел"Белайди Пуси
Белайди Пуси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : соцсети ФК "Факел"
Белайди Пуси. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воронежский "Факел" обыграл "Челябинск" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Белайди Пуси (36-я минута) и Мераби Уридия (90+4).
"Факел" одержал пятую победу подряд и с 48 очками продолжает лидировать в таблице, "Челябинск" (32 очка) располагается на пятой позиции.
Первая лига
30 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Факел
2 : 0
ФK Челябинск
36‎’‎ • Pusi Belaidi
90‎’‎ • Мераби Уридия
ФутболСпортМераби УридияФакелЧелябинскПервая Лига
 
