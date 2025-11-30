https://ria.ru/20251130/frantsiya-2058792488.html
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика - РИА Новости, 30.11.2025
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика
Мужчина, которого подозревают в том, что он разбил яйцо о голову лидера французской правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла в городе Муассак... РИА Новости, 30.11.2025
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика
Dépêche: напавший с яйцом на Барделла в 2022 году совершил похожее преступление
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Мужчина, которого подозревают в том, что он разбил яйцо о голову лидера французской правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла в городе Муассак на юге Франции, в 2022 году совершил похожее нападение на лидера правой партии "Отвоевание" Эрика Земмура, сообщает издание Dépêche
со ссылкой на прокурора города Монтобан Брюно Соважа.
В марте 2022 года телеканал BFMTV сообщал, что Земмур
, бывший на тот момент кандидатом в президенты Франции
, получил яйцом по голове во время своей поездки в Муассак. Земмур тогда прибыл в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, в него бросили яйцо. По данным телеканала, метнувший в Земмура яйцо - отец ребенка-инвалида, которого, вероятно, возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.
«
"Соваж подтвердил, что речь идет о том же мужчине, который уже атаковал Эрика Земмура в 2022 году во время президентской кампании. Он уточнил, что подозреваемого допрашивают в связи с "насилием в отношении представителя государственной власти без причинения вреда здоровью", - сообщает Dépêche в воскресенье.
В субботу газета Figaro сообщила, что Барделла подвергся нападению в Муассаке на встрече с читателями своей новой книги, злоумышленник разбил ему о голову яйцо. Отмечалось, что подозреваемый в нападении мужчина, которому около 70 лет, был сразу же задержан и взят под стражу.
Издание Est Républicain 26 ноября сообщило, что Барделла обсыпали мукой на сельскохозяйственной ярмарке в городе Везуль на востоке Франции, был задержан учащийся школы.