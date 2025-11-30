Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика

«

"Соваж подтвердил, что речь идет о том же мужчине, который уже атаковал Эрика Земмура в 2022 году во время президентской кампании. Он уточнил, что подозреваемого допрашивают в связи с "насилием в отношении представителя государственной власти без причинения вреда здоровью", - сообщает Dépêche в воскресенье.