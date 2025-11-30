Рейтинг@Mail.ru
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/frantsiya-2058792488.html
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика - РИА Новости, 30.11.2025
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика
Мужчина, которого подозревают в том, что он разбил яйцо о голову лидера французской правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла в городе Муассак... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:47:00+03:00
2025-11-30T21:47:00+03:00
в мире
франция
эрик земмур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg
https://ria.ru/20251129/figaro-2058656606.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_616e4f6aa6f67600b9df5447f95826cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эрик земмур
В мире, Франция, Эрик Земмур
Напавший с яйцом на лидера партии Ле Пен раньше атаковал другого политика

Dépêche: напавший с яйцом на Барделла в 2022 году совершил похожее преступление

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в том, что он разбил яйцо о голову лидера французской правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла в городе Муассак на юге Франции, в 2022 году совершил похожее нападение на лидера правой партии "Отвоевание" Эрика Земмура, сообщает издание Dépêche со ссылкой на прокурора города Монтобан Брюно Соважа.
В марте 2022 года телеканал BFMTV сообщал, что Земмур, бывший на тот момент кандидатом в президенты Франции, получил яйцом по голове во время своей поездки в Муассак. Земмур тогда прибыл в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, в него бросили яйцо. По данным телеканала, метнувший в Земмура яйцо - отец ребенка-инвалида, которого, вероятно, возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.
«
"Соваж подтвердил, что речь идет о том же мужчине, который уже атаковал Эрика Земмура в 2022 году во время президентской кампании. Он уточнил, что подозреваемого допрашивают в связи с "насилием в отношении представителя государственной власти без причинения вреда здоровью", - сообщает Dépêche в воскресенье.
В субботу газета Figaro сообщила, что Барделла подвергся нападению в Муассаке на встрече с читателями своей новой книги, злоумышленник разбил ему о голову яйцо. Отмечалось, что подозреваемый в нападении мужчина, которому около 70 лет, был сразу же задержан и взят под стражу.
Издание Est Républicain 26 ноября сообщило, что Барделла обсыпали мукой на сельскохозяйственной ярмарке в городе Везуль на востоке Франции, был задержан учащийся школы.
Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Лидеру французской партии разбили об голову яйцо
29 ноября, 20:52
 
В миреФранцияЭрик Земмур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала