"Нужно перевооружаться". Во Франции высказались о "российской угрозе"
17:31 30.11.2025 (обновлено: 19:43 30.11.2025)
"Нужно перевооружаться". Во Франции высказались о "российской угрозе"
"Нужно перевооружаться". Во Франции высказались о "российской угрозе"
"Нужно перевооружаться". Во Франции высказались о "российской угрозе"
"Нужно перевооружаться". Во Франции высказались о "российской угрозе"

© AP Photo / Eric GaillardСолдаты подразделения специального назначения ВМС Франции
Солдаты подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты подразделения специального назначения ВМС Франции. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro оценили исследование, инициированное Французским институтом международных отношений (IFRI) о соотношении военных сил России и НАТО, а также резко высказались о мнимой угрозе нападения Москвы на Европу.
"Россия ориентирует свое экономическое развитие на восточные территории, которые изобилуют минеральными ресурсами. Она плевать хотела на Запад и уж тем более не хочет его завоевывать. <…> Надо перестать распространять эту идиотскую пропаганду", — заявил один из пользователей.
Военный уходит со сцены во время речи Макрона о расширении армии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Во Франции разразился скандал из-за речи Макрона перед военными
Вчера, 13:42
"Величайший стратег в истории Наполеон Бонапарт не преуспел в этом плане. Немцы в 1940 году обладали достаточными навыками и тоже провалились. За 2000 лет истории Франции никогда не удавалось завоевать Россию, а Россия, со своей стороны, никогда не хотела завоевать Францию. Идея о вооруженном конфликте рассчитана на дебилов", — отметил другой читатель.
"Такое сравнение между объединенной Европой и изолированной Россией однобоко и нереалистично. Мы все еще можем мечтать о менее разобщенной Европе, но зачем притворяться, что мы верим, будто Россия — это гадкий утенок мира? Какие еще нужны доказательства, чтобы признать, что очень значительная часть мира поддержит Россию в случае начала открытого конфликта? Я считаю, что нужно перевооружаться, чтобы вызывать доверие у своего населения, но для того, чтобы жить в мире, необходимо принимать и уважать культуру и образ жизни незападных стран", — подчеркнул еще один комментатор.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
Вчера, 11:40
"Европа не имеет никакого веса в этих вопросах, она не существует ни в военном, ни в геополитическом отношении, а скоро перестанет существовать и в экономическом. А угроза носит внутренний характер (исламизм), но это уж никак не Россия", — подытожили пользователи.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Убить Трампа": в США раскрыли новый план против России
Вчера, 03:10
