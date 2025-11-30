МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro оценили исследование, инициированное Французским институтом международных отношений (IFRI) о соотношении военных сил России и НАТО, а также резко высказались о мнимой угрозе нападения Москвы на Европу.
"Россия ориентирует свое экономическое развитие на восточные территории, которые изобилуют минеральными ресурсами. Она плевать хотела на Запад и уж тем более не хочет его завоевывать. <…> Надо перестать распространять эту идиотскую пропаганду", — заявил один из пользователей.
"Величайший стратег в истории Наполеон Бонапарт не преуспел в этом плане. Немцы в 1940 году обладали достаточными навыками и тоже провалились. За 2000 лет истории Франции никогда не удавалось завоевать Россию, а Россия, со своей стороны, никогда не хотела завоевать Францию. Идея о вооруженном конфликте рассчитана на дебилов", — отметил другой читатель.
"Такое сравнение между объединенной Европой и изолированной Россией однобоко и нереалистично. Мы все еще можем мечтать о менее разобщенной Европе, но зачем притворяться, что мы верим, будто Россия — это гадкий утенок мира? Какие еще нужны доказательства, чтобы признать, что очень значительная часть мира поддержит Россию в случае начала открытого конфликта? Я считаю, что нужно перевооружаться, чтобы вызывать доверие у своего населения, но для того, чтобы жить в мире, необходимо принимать и уважать культуру и образ жизни незападных стран", — подчеркнул еще один комментатор.
"Европа не имеет никакого веса в этих вопросах, она не существует ни в военном, ни в геополитическом отношении, а скоро перестанет существовать и в экономическом. А угроза носит внутренний характер (исламизм), но это уж никак не Россия", — подытожили пользователи.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
