В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города
В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города - РИА Новости, 30.11.2025
В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города
Житель Енисейска Красноярского края арестован до 27 января 2026 года по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, сообщили РИА Новости, 30.11.2025
В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города
Жителя Енисейска арестовали по подозрению в избиении главы города до 27 января