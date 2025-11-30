Рейтинг@Mail.ru
В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города - РИА Новости, 30.11.2025
10:31 30.11.2025
В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города
В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города
Житель Енисейска Красноярского края арестован до 27 января 2026 года по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, сообщили РИА Новости, 30.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, енисейск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Енисейск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города

Жителя Енисейска арестовали по подозрению в избиении главы города до 27 января

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Житель Енисейска Красноярского края арестован до 27 января 2026 года по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Его арестовали до 27 января 2026 года", - сказал представитель главка.
В пятницу ведомство сообщало, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, фигурант выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения.
В региональном главке СК РФ уточняли РИА Новости, что фигурант нанес удары кулаком по лицу Никольского не менее 10 раз. Тяжесть вреда для здоровья пострадавшего пока не установлена, добавлялось, что ничего серьезного.
ПроисшествияЕнисейскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
