https://ria.ru/20251130/durov-2058794539.html
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
Дуров запустил новую децентрализованную сеть - РИА Новости, 30.11.2025
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:01:00+03:00
2025-11-30T22:01:00+03:00
2025-11-30T22:46:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
мессенджеры
мессенджер
ии
искусственный интеллект (ии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
https://ria.ru/20250503/durov-2014814081.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, telegram, мессенджеры, мессенджер, ии, искусственный интеллект (ии), общество, интернет
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Мессенджеры, Мессенджер, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Общество, Интернет
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon