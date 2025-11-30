Рейтинг@Mail.ru
Дуров запустил новую децентрализованную сеть - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 30.11.2025 (обновлено: 22:46 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/durov-2058794539.html
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
Дуров запустил новую децентрализованную сеть - РИА Новости, 30.11.2025
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:01:00+03:00
2025-11-30T22:46:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
мессенджеры
мессенджер
ии
искусственный интеллект (ии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
https://ria.ru/20250503/durov-2014814081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, павел дуров, telegram, мессенджеры, мессенджер, ии, искусственный интеллект (ии), общество, интернет
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Мессенджеры, Мессенджер, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Общество, Интернет
Дуров запустил новую децентрализованную сеть

Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon.
«

"Cocoon заработала", — написал он в своем канале.

Децентрализованная инфраструктурная инициатива объединяет блокчейн, искусственный интеллект и социальные сети. Она разработана таким образом, чтобы пользователи могли взаимодействовать с такими нейросетевыми функциями, как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.
По словам Дурова, сеть уже обрабатывает первые запросы для искусственного интеллекта от пользователей, а ее мощности будут масштабированы в ближайшие недели. Он утверждает, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при "стопроцентной конфиденциальности".
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Telegram появилась новая функция
3 мая, 21:09
 
ТехнологииПавел ДуровTelegramМессенджерыМессенджерИИИскусственный интеллект (ИИ)ОбществоИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала