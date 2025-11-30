В Донецке беспилотник ВСУ ударил в крышу двухэтажного дома

ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в крышу двухэтажного дома в Кировском районе Донецка, в результате чего разрушена по меньшей мере одна квартира, передает корреспондент РИА Новости.

Удар БПЛА пришелся непосредственно по многоквартирному жилому дому, где и произошла детонация. В результате взрыва разрушены перекрытия и квартира на втором этаже, значительно повреждены соседние квартиры. Также повреждено остекление и фасад не только двухэтажного дома, но и находящихся рядом частных домов.

"У нас повреждена машина. Прилетело в двухэтажный дом", - рассказала РИА Новости очевидец Виктория.

На месте происшествия найдены фрагменты БПЛА - крылья с надписями на украинском языке и обшивка беспилотника.