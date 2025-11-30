https://ria.ru/20251130/donetsk-2058669039.html
В Донецке беспилотник ВСУ ударил в крышу двухэтажного дома
В Донецке беспилотник ВСУ ударил в крышу двухэтажного дома - РИА Новости, 30.11.2025
В Донецке беспилотник ВСУ ударил в крышу двухэтажного дома
Дрон ВСУ ударил в крышу двухэтажного дома в Кировском районе Донецка, в результате чего разрушена по меньшей мере одна квартира, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:30:00+03:00
2025-11-30T00:30:00+03:00
2025-11-30T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецк
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в крышу двухэтажного дома в Кировском районе Донецка, в результате чего разрушена по меньшей мере одна квартира, передает корреспондент РИА Новости.
Удар БПЛА пришелся непосредственно по многоквартирному жилому дому, где и произошла детонация. В результате взрыва разрушены перекрытия и квартира на втором этаже, значительно повреждены соседние квартиры. Также повреждено остекление и фасад не только двухэтажного дома, но и находящихся рядом частных домов.
"У нас повреждена машина. Прилетело в двухэтажный дом", - рассказала РИА Новости очевидец Виктория.
На месте происшествия найдены фрагменты БПЛА - крылья с надписями на украинском языке и обшивка беспилотника.
По словам очевидцев, ранения получилии два местных жителя, их увезла скорая помощь.