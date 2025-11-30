Не менее шести домов отремонтировали по технологии "мокрый фасад" в Москве

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Не менее шести домов на Кантемировской улице отремонтировали по технологии "мокрый фасад" в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2025 году в рамках программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок шесть многоквартирных домов в Царицыне. Они применили современную технологию "мокрый фасад" — многослойную систему, при которой наносится несколько слоев штукатурки с использованием минераловатного утеплителя", - говорится в сообщении.

Обновленные здания находятся по адресам: Кантемировская улица, дом 3, корпус 3, дом 5, корпус 4, дом 17, корпус 1, дом 29, корпуса 1 и 2 и дом 39.

На сайте уточняется, что 14-этажные здания построили в 1992 году по типовому проекту. Они объединены в архитектурный ансамбль в стиле постсоветского функционализма. Кроме того, у фасадов сложная форма без декоративных украшений.