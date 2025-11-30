https://ria.ru/20251130/dagestan-2058797508.html
Мужчина, напавший на полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу
Напавший с ножом на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане умер по пути в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
республика дагестан
дербентский район
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
