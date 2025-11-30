Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, напавший на полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу - РИА Новости, 01.12.2025
22:34 30.11.2025 (обновлено: 10:53 01.12.2025)
Мужчина, напавший на полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу
Мужчина, напавший на полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу
происшествия, республика дагестан, дербентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Дербентский район
Мужчина, напавший на полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу

МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Напавший с ножом на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане умер по пути в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
Ранее в ведомстве рассказали, что в воскресенье около 21.00 мск неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. Сотрудники применили огнестрельное оружие. Сообщалось, что нападавший получил смертельные ранения, среди сотрудников никто не пострадал.
"Нападавший скончался по дороге в больницу". – сказала собеседница агентства.
Мужчине, напавшему на полицейского в Щелково, вынесли приговор
Мужчине, напавшему на полицейского в Щелково, вынесли приговор
25 ноября, 16:30
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанДербентский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
