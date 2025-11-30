Рейтинг@Mail.ru
"Уголовное преступление": почему лыжники объединились против Большунова
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:55 30.11.2025 (обновлено: 19:17 30.11.2025)
"Уголовное преступление": почему лыжники объединились против Большунова
"Уголовное преступление": почему лыжники объединились против Большунова - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Уголовное преступление": почему лыжники объединились против Большунова
Инцидент с Александром Большуновым на этапе Кубка России в Кировске стал не просто очередной вспышкой эмоций после неудачной гонки, а симптомом куда более... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
лыжные гонки
спорт
сергей устюгов
глеб ретивых
федерация лыжных гонок россии (флгр)
"Уголовное преступление": почему лыжники объединились против Большунова

Федерация 2 декабря проведет заседание президиума по делу Большунова

Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Инцидент с Александром Большуновым на этапе Кубка России в Кировске стал не просто очередной вспышкой эмоций после неудачной гонки, а симптомом куда более глубокого процесса. Великие спортсмены редко падают на трассе — куда опаснее, когда начинает проседать их авторитет. И сейчас спортивное сообщество спорит уже не о том, как сильно толкнул Большунов соперника, а о том, не стал ли этот эпизод зеркалом того, что происходит вокруг него.

А помните, до Бакурова был Устюгов?

В Кировске проходит первый этап Кубка России — сезон еще только пытается набрать ритм, но повестку уже перехватил не спорт, а нервная система Александра Большунова. В полуфинале спринта он уперся лыжей в Александра Бакурова, потерял равновесие, упал — стандартная рабочая ситуация.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
29 ноября, 18:01
Однако после финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул его в спину. Настолько резко, что тот вместе с бортиком оказался на снегу и ушел хромая. В первый момент судьи ограничились дисквалификацией — обычной процедурной мерой в таких случаях. На этом, казалось бы, федерация и поставила точку.
Но точка быстро превратилась в запятую. Когда видео разлетелись по соцсетям, а спортсмены и комментаторы соревновались в формулировках, кто жестче, стало очевидно: простой дисквалификацией общество не удовлетворилось. И на следующий день ФЛГР объявила о созыве президиума, который будет "рассматривать обстоятельства инцидента".
Это, разумеется, не первый скандальный эпизод с участием Большунова. До Кировска у него уже была многолетняя "линия фронта" с Сергеем Устюговым — от почти рукопашных перепалок на чемпионате России до взаимных уколов в прессе. Тогда они прыгали друг другу на лыжи, размахивали палками, спорили, кто кому перекрыл трассу, и обменивались репликами в стиле: "не хочу, чтобы моя фамилия рядом с его стояла".
И именно поэтому эпизод в Кировске так быстро получил дополнительный вес: у Большунова давно набрана история резких реакций, и новая глава лишь легла поверх старых.
Сергей Устюгов и Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Кровавая бойня в лыжах. Большунов разбил лицо после стычки с Устюговым
27 декабря 2022, 16:05

Молчать нельзя

Если раньше в конфликтных историях с участием Большунова спортсмены предпочитали держаться подальше, то в Кировске эта привычная тактика развалилась за считанные часы. И впервые за долгое время лыжное сообщество заговорило едино против действий лидера сборной России.
Первый яркий комментарий последовал от Савелия Коростелева, которого не так давно называли преемником Большунова. Для оценки ситуации ему хватило одного вопроса — "И это гордость страны?". Ведь если люди начинают сомневаться именно в этом статусе, значит, дело действительно серьезное. После Коростелева пошла лавина.
Напарник по сборной Сергей Волков заявил "Матч ТВ", что это уголовное преступление. "Если мы дадим этому зеленый свет, завтра это станет нормой. Для человека такого уровня это очень низко. На него смотрят молодые — и вот что они увидят", - отметил Волков.
Трехкратный призер чемпионатов мира Глеб Ретивых попытался выровнять тон: напомнил, что Большунов остается легендой, но статус легенды — не индульгенция. В его словах была попытка сохранить баланс: уважение к заслугам и критика поведения. Получилось честно и без послаблений старшему.
Глеб Ретивых - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Все же он гордость страны": Ретивых высказался о Большунове
29 ноября, 18:42
А вот тренер сборной Егор Сорин в эфире "Матч ТВ" рассказал то, что вообще пытался успокоить Бакурова еще до столкновения, буквально увел его в сторону, чтобы не было разборок в финишном створе. И именно в этот момент — когда накал эмоций, казалось бы, уже утихал — подъехал Большунов и толкнул соперника. Реакция Сорина была прямой: шок, непонимание и просьба к Александру — хотя бы позже признать, что он был неправ.
Тренер Большунова Юрий Бородавко звучал мягче, но, по сути, так же: поступок не оправдывает, но допускает, что Бакуров мог вывести Александра из себя. Это попытка объяснить характер Большунова, но даже она в этой ситуации не спасает — слишком очевидно, что толчок был лишним.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Васильев считает, что Большунова надо наказать
Вчера, 14:17

Почему Большунов не извиняется

Реакция самого Александра резко контрастировала с тем, как отреагировало все лыжное сообщество. Пока вокруг него впервые сформировалось единое мнение, сам он выбрал привычную линию обороны — не признание, а обида.
Первое, что он заявил (в эфире "России 1"):
«

"Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я единственный, наверное, спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках и хотят отыгрываться на мне".

То есть не попытка объяснить толчок, а превращение себя в жертву.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
Вчера, 10:26
Далее он повторил, что ему "не понравилось отношение Бакурова на дистанции", вспоминал прыжки на лыжи и спорный поворот, но главное так и не произнес. Не прозвучало ни "сорвался", ни "перегнул", ни даже простого "неправ".
Ни в первые минуты, ни позже. Даже когда стало известно, что у Бакурова травма и пропуск следующего старта. В итоге получилась ситуация, которую многие давно замечали, но теперь увидели особенно отчетливо: в каждом конфликте Большунов объясняет все чужими действиями и собственным статусом — но не своими ошибками. И именно отсутствие извинений — не эмоции, не толчок, а именно молчание там, где должно было прозвучать "прости" — окончательно настроило сообщество против него.
Внутри сборной давно привыкли к тому, что Большунов — человек отдельной орбиты и не отличался особой общительностью. Он всегда был немножко сам по себе — то ли по возрасту, то ли по характеру, то ли просто потому, что статус "первого номера" создает естественную дистанцию. Не со всеми он находил общий язык, не всегда включался в разговоры, редко становился душой компании. В работе — идеальная машина, в жизни — человек с высокой внутренней изоляцией.
Александр Большунов и Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Федерация лыжных гонок России проведет заседание по делу Большунова
Вчера, 12:22
Это всех устраивало, пока его поведение не требовало оценки. Теперь — требует. И впервые его привычная тишина стала проблемой. Хуже всего то, что Большунов продолжает молчать. Не считает себя виновным. Не просит прощения. Это уже не про темперамент, это про выбор. Такое бывает, когда вокруг долго не слышишь критики — только поклонение, овации и уверенность, что ты всегда прав по умолчанию.
Вряд ли кто-то собирается его бойкотировать. Но придется нелегко, потому что в маленьком спортивном мире уважение — штука тонкая. Оно не исчезает за минуту, оно тает. И сейчас оно тает ровно настолько, насколько Александр упорно избегает простого человеческого шага.
Как тренироваться в такой атмосфере, если впереди самый жесткий график сезона? Когда нагрузка в сборной запредельная, а личное пространство практически отсутствует? Когда после допуска на соревнования придется жить рядом, делить одно помещение, один коридор, один режим? Тренировочный быт — это не интервью и не пресс-зона. Это десятки часов рядом, плечом к плечу, в условиях, где люди держатся на доверии и взаимном уважении, иначе просто не выдержат такие объемы работы.
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников не позднее 10 декабря
24 ноября, 13:36
 
Лыжные гонкиСпортСергей УстюговГлеб РетивыхФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
