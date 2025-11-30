Рейтинг@Mail.ru
12:22 30.11.2025
Федерация лыжных гонок России проведет заседание по делу Большунова
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проведет заседание президиума для принятия решения относительно трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который после финиша толкнул своего соперника Александра Бакурова в спину, сообщается на сайте организации.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.
"Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников - абсолютный приоритет ФЛГР. В связи с произошедшим 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации", - говорится в заявлении ФЛГР.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
Вчера, 10:26
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновЕлена ВяльбеФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
