Федерация лыжных гонок России проведет заседание по делу Большунова
Федерация лыжных гонок России проведет заседание по делу Большунова
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проведет заседание президиума для принятия решения относительно трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова,... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
лыжные гонки
спорт
александр большунов
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проведет заседание президиума для принятия решения относительно трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который после финиша толкнул своего соперника Александра Бакурова в спину, сообщается на сайте организации.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.
«
"Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников - абсолютный приоритет ФЛГР. В связи с произошедшим 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации", - говорится в заявлении ФЛГР.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.