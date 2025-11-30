"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова

«

"Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема вот это прыгание на лыжи было. Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю, но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций", - сказал Большунов в эфире телеканала "Россия 1".