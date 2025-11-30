Рейтинг@Mail.ru
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:26 30.11.2025 (обновлено: 11:29 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/bolshunov-2058706074.html
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с лыжником Александром Бакуровым. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T10:26:00+03:00
2025-11-30T11:29:00+03:00
кировск
мурманская область
александр большунов
елена вяльбе
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762164859_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_3c2f9c707d8bc46ac0f7146395fc7471.jpg
/20251129/retivykh-2058642582.html
кировск
мурманская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762164859_197:0:2745:1911_1920x0_80_0_0_037f1a54755ce48557c61e1faa15ed90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
кировск, мурманская область, александр большунов, елена вяльбе
Кировск, Мурманская область, Александр Большунов, Елена Вяльбе, Лыжные гонки
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова

Большунов заявил, что ждет дисквалификацию на 5 гонок за нападение на Бакурова

© РИА Новости / Федерико Модика | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Федерико Модика
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с лыжником Александром Бакуровым.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
«
"Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема вот это прыгание на лыжи было. Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю, но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций", - сказал Большунов в эфире телеканала "Россия 1".
"Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, единственный, наверное, спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках и хотят отыгрываться на мне. Буду держать удар, как бы там ни было сложно", - добавил спортсмен.
Глеб Ретивых - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Все же он гордость страны": Ретивых высказался о Большунове
Вчера, 18:42
 
Лыжные гонкиКировскМурманская областьАлександр БольшуновЕлена Вяльбе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала