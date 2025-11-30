https://ria.ru/20251130/bolshunov-2058706074.html
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с лыжником Александром Бакуровым. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T10:26:00+03:00
2025-11-30T10:26:00+03:00
2025-11-30T11:29:00+03:00
кировск
мурманская область
александр большунов
елена вяльбе
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762164859_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_3c2f9c707d8bc46ac0f7146395fc7471.jpg
/20251129/retivykh-2058642582.html
кировск
мурманская область
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762164859_197:0:2745:1911_1920x0_80_0_0_037f1a54755ce48557c61e1faa15ed90.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировск, мурманская область, александр большунов, елена вяльбе
Кировск, Мурманская область, Александр Большунов, Елена Вяльбе, Лыжные гонки
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
Большунов заявил, что ждет дисквалификацию на 5 гонок за нападение на Бакурова
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с лыжником Александром Бакуровым.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске
(Мурманская область
) Большунов
уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
«
"Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема вот это прыгание на лыжи было. Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю, но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций", - сказал Большунов в эфире телеканала "Россия 1".
"Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, единственный, наверное, спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках и хотят отыгрываться на мне. Буду держать удар, как бы там ни было сложно", - добавил спортсмен.