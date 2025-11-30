Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 30.11.2025
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов
Средства ПВО России с 20.00 мск до 23.30 мск уничтожили десять украинских БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, сообщило в... РИА Новости, 30.11.2025
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов

МО: ПВО за 3,5 часа уничтожила 10 украинских беспилотников над территорией РФ

Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России с 20.00 мск до 23.30 мск уничтожили десять украинских БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«

"Тридцатого ноября в период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении МО.

По данным министерства, девять украинских БПЛА сбили над территорией Белгородской области, один БПЛА - над акваторией Черного моря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
