https://ria.ru/20251130/bespilotniki-2058807039.html
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов - РИА Новости, 30.11.2025
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов
Средства ПВО России с 20.00 мск до 23.30 мск уничтожили десять украинских БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, сообщило в... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:58:00+03:00
2025-11-30T23:58:00+03:00
2025-11-30T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
черное море
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391732_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_ef03d75b37cb0bf444aeee667f17cf57.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cf51c652bb8094c5079180eb9d2a520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, черное море, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Черное море, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью и Черным морем сбили десять украинских дронов
МО: ПВО за 3,5 часа уничтожила 10 украинских беспилотников над территорией РФ