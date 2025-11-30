Двух человек силой вывели из церкви в Ереване, где находился Пашинян

ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов силой вывели из ереванской церкви Сурб Саркис двух человек, заявивших, что католикосом всех армян является Гарегин II, в это время проходила литургия с участием премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.

Служитель литургии в нарушение канонов Армянской церкви не упомянул католикоса всех армян, после чего правозащитник Ованнес Ишханян и гражданский активист Айк Дорунц прокричали: "Католикос всех армян Гарегин Второй". Силовики их вывели из церкви и усадили в полицейскую машину.

При этом в пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что задержанных нет.

"В целях предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности два человека были удалены с территории. Задержанных нет", - заявил собеседник агентства.

Отношения между властями Армении Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.