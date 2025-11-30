Рейтинг@Mail.ru
Двух человек силой вывели из церкви в Ереване, где находился Пашинян
14:16 30.11.2025 (обновлено: 14:44 30.11.2025)
Двух человек силой вывели из церкви в Ереване, где находился Пашинян
Двух человек силой вывели из церкви в Ереване, где находился Пашинян - РИА Новости, 30.11.2025
Двух человек силой вывели из церкви в Ереване, где находился Пашинян
Сотрудники правоохранительных органов силой вывели из ереванской церкви Сурб Саркис двух человек, заявивших, что католикосом всех армян является Гарегин II, в... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
армения
россия
ереван
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
в мире, армения, россия, ереван, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Двух человек силой вывели из церкви в Ереване, где находился Пашинян

Полицейские в Ереване силой вывели из церкви, где находился Пашинян, 2 человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПолиция в Армении
Полиция в Армении - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Полиция в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов силой вывели из ереванской церкви Сурб Саркис двух человек, заявивших, что католикосом всех армян является Гарегин II, в это время проходила литургия с участием премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Служитель литургии в нарушение канонов Армянской церкви не упомянул католикоса всех армян, после чего правозащитник Ованнес Ишханян и гражданский активист Айк Дорунц прокричали: "Католикос всех армян Гарегин Второй". Силовики их вывели из церкви и усадили в полицейскую машину.
При этом в пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что задержанных нет.
"В целях предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности два человека были удалены с территории. Задержанных нет", - заявил собеседник агентства.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Согомон Согомонян - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В ААЦ сформировали комиссию по вопросу канонизации Комитаса
7 ноября, 23:27
 
В миреАрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Версия 2023.1 Beta
