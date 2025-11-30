Двух человек силой вывели из церкви в Ереване, где находился Пашинян

ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов силой вывели из ереванской церкви Сурб Саркис двух человек, заявивших, что католикосом всех армян является Гарегин II, в это время проходила литургия с участием премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Служитель литургии в нарушение канонов Армянской церкви не упомянул католикоса всех армян, после чего правозащитник Ованнес Ишханян и гражданский активист Айк Дорунц прокричали: "Католикос всех армян Гарегин Второй". Силовики их вывели из церкви и усадили в полицейскую машину.
При этом в пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что задержанных нет.
"В целях предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности два человека были удалены с территории. Задержанных нет", - заявил собеседник агентства.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В ААЦ сформировали комиссию по вопросу канонизации Комитаса
7 ноября, 23:27