"Чужие здесь не ходят". Все об аномалиях Молебского треугольника
30.11.2025
"Чужие здесь не ходят". Все об аномалиях Молебского треугольника
"Чужие здесь не ходят". Все об аномалиях Молебского треугольника
На территории России существуют загадочные места, окутанные мистическим ореолом. Одним из них является аномальная зона, известная как Молебский треугольник.
"Чужие здесь не ходят". Все об аномалиях Молебского треугольника

Девушка в лесу
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. На территории России существуют загадочные места, окутанные мистическим ореолом. Одним из них является аномальная зона, известная как Молебский треугольник. Он расположен на побережье реки Сылва на границе Пермского края и Свердловской области.
Эта территория площадью 70 квадратных километров, между селами Молебка и Каменка, ежегодно привлекает любителей непознанного со всей страны и из-за ее пределов.
Расположение Пермской аномальной зоны
Видели странных людей без лиц

Известным на всю страну Молебский треугольник сделал цикл статей 1989 года в советской тогда еще прессе.
Первой об аномальной зоне написала рижская газета "Советская молодежь" — материал за авторством Павла Мухортова озаглавили "М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят".
Деревня Молебка, место аномальных явлений
"В общем, то, что предстоит прочесть вам, никак по-другому и не назовешь, только фантастикой. Можно так и относиться к этим запискам. Но все это происходило, и происходило на моих глазах и со мной. Я подтверждаю: было! И это подтвердят еще 40 человек", — убеждал советских читателей автор.
По его словам, жители села Молебка часто становились свидетелями странных явлений и НЛО.
Одна старушка вспоминала: "Видела странных людей без лиц, огромного роста, в черном обтягивающем одеянии".
Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле
Через некоторое время двое мужчин, ничего не зная о рассказах бабушки, описали точно такое же существо, замеченное ими во время покоса.

"С жадным любопытством склонились мыслящие существа"

Довольно быстро эстафету от "Советской молодежи" подхватила газета "Комсомольская правда". В том же 1989 году в "Комсомолке" появилась статья "Сталкеры", автор который знал Павла Мухортова и находился неподалеку от него, когда столкнулся с НЛО.
"Поднял голову — вдали, на фоне еще не погасшего неба, четко вырисовывается темный объект, напоминающий по форме мужскую шляпу. Секунд семь "тарелка" гипнотизировала Павла", — вспоминает журналист.
Похищение инопланетянами
Автор также сталкивался во время своего путешествия по "Молебке", по его словам, с энергетическим воздействием неизвестной природы.
"Ощущение было такое, что над палатками, как над выводком разноцветных сыроежек, с жадным любопытством склонились мыслящие существа, невидимые, но воздействующие", — рассказывал пораженный автор статьи.

Черные существа огромного роста и лес друидов

Впрочем, первооткрывателем Молебского треугольника уфологи считают Эмиля Бачурина. В 1983 году он обнаружил на одной из полян таинственные черные пирамидки.
Въезд в Молёбку
Ее позже окрестили "Центральной поляной", и, по словам очевидцев, здесь наблюдаются, помимо звездообразных объектов, яркие световые столбы, а также завесы, будто бы сплетенные из пересекающихся полос тумана. Есть рассказы о появлении на поляне тех же черных существ огромного роста.
Еще одной аномальной точкой Молебского треугольника считаются Выселки. Это место представляет собой поляну, посреди которой раньше стояла заброшенная сторожка лесничего. Здесь якобы часто садятся НЛО, а также водятся существа из сказок — гномы и эльфы.
Известный уфолог Николай Субботин обнаружил в Выселках участок, где росли странноватые низкорослые деревья правильных геометрических форм, с необычно яркими листьями. Это место прозвали рощей друидов.
НЛО в лесу
Приманка для туристов?

Было предпринято немало попыток "развенчать" аномальную славу "Молебки". Ряд феноменов пытались объяснить магнитными излучениями, идущими от расположенных в этом районе заброшенных демидовских рудников.
Однако сотрудники Пермского госуниверситета, проводившие здесь исследования летом 1992 года, не зафиксировали никаких магнитных аномалий. Ничего особенного не показали и пробы грунта в данной местности. Свидетельства очевидцев подвергаются сомнению.
Остановка в Молёбке
"Основную роль в познании этой аномальной зоны играет психологический фактор. Человек хочет увидеть то, зачем приехал. Отправляясь в аномальную зону, он заранее программирует себя на то, что там будут и пришельцы, и летающие тарелки", — заявил Михаил Горшечников, кандидат физико-математических наук.
Впрочем, несмотря ни на что, Молебская аномальная зона и в наши дни остается центром уфологического туризма.
Памятник инопланетянину "Плешенька" в селе Молебка Пермского края
Этому пытаются способствовать и местные жители — на 99-м километре автотрассы Пермь-Екатеринбург есть дорожный указатель с изображением летающей тарелки. На въезде в село Молебка установили памятник инопланетянам работы Виктора Сазанова, а в селе Усть-Кишерть — арт-объект "Космолет" работы Павла Платонова.
 
 
 
