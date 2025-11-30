Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 30 ноября
16:00 30.11.2025
"Ак Барс" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 30 ноября
"Ак Барс" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 30 ноября
"Ак Барс" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 30 ноября
"Ак Барс" и "Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Continental хоккейной лиги.
ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, шанхайские драконы
Хоккей, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Шанхайские драконы

"Ак Барс" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 30 ноября

Кубок мэра Москвы по хоккею. "Спартак" (Москва) - "Шанхай Дрэгонс" (Шанхай)
Кубок мэра Москвы по хоккею. Спартак (Москва) - Шанхай Дрэгонс (Шанхай)
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Ак Барс" и "Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 30 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
 
