"Пришлось отказаться": положение Зеленского поразило журналиста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У США появился мощный рычаг влияния на Владимира Зеленского после отставки главы его офиса Андрея Ермака, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Попытка Зеленского обезвредить агентство (Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — Прим. ред.) <…> дала обратный эффект, когда ему пришлось отказаться от своих планов. Теперь, когда его правая рука изолирована и устранена, у дяди Сэма есть рычаг давления именно там, где ему и нужно", — заявил он.
Ранее журнал American Conservative сообщил, что увольнение с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака приведет к тому, что Киев может занять "более уступчивую" позицию на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Отмечается также, что с уходом Ермака у команды Дональда Трампа будет меньше препятствий для "геополитических маневров" вокруг Украины.
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.