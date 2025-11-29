Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 29.11.2025 (обновлено: 16:57 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058590814.html
На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Ермака
На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Ермака
Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:18:00+03:00
2025-11-29T16:57:00+03:00
украина
сша
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058573398.html
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058553492.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, в мире, владимир зеленский, андрей ермак, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Ермака

La Repubblica: Зеленский лишился темного кардинала власти после отставки Ермака

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica.
"Коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас. Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Момент настал". В Британии сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 09:55
Издание отмечает, что отставка Ермака также ставит в уязвимое положение позицию Украины в переговорах по мирному плану США.
Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
Вчера, 05:07
 
УкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело МиндичаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала