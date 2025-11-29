На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Ермака

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica.

"Коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас. Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства", — говорится в материале.

Издание отмечает, что отставка Ермака также ставит в уязвимое положение позицию Украины в переговорах по мирному плану США

Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.

Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ , детективы не предъявили никому обвинение.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании " Энергоатом ", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.